Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф

Две украинские команды в мид-уик одержали победы в еврокубках. Изучаем, что изменилось в таблице коэффициентов УЕФА.

Столичное «Динамо» выиграло у австрийского «Штурма» (1:0) в Q3 Лиги чемпионов. Луганская «Заря» нанесла поражение румынской Университате (1:0) в Q3 Лиги конференций.

Набранные Украиной очки составлены из бонусов «Шахтера» за групповой раунд ЛЧ (4), а также деленных пополам успехов в квалификации: «Динамо» (2.5), «Заря» и «Ворскла» (1.0). Суммарные 8.5 при делении на 5 клубов дают 1.700.

В пятилетнем рейтинге Украина занимает 14-е место. Сине-желтые приблизились к россии (еще надо взять 0.715 балла), клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину.

Норвегия удержала 13-ю позицию, но разница небольшая (0.375), и основные события сезона впереди. Норвегию представляют 4 клуба, которые довольно успешно играют в 3-м раунде квалификации: «Буде-Глимт» крупно выиграл в ЛЧ, «Мольде» и «Викинг» добились разгромных побед, и только «Лиллестрем» потерпел поражение (три клуба в ЛК).

Чтобы иметь шанс выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, нужно занять 11-е место по итогам сезона в пятилетнем рейтинге. А значит, надо постараться в борьбе за 11-е место попробовать навязать конкуренцию Сербии, у которой пока на 2.500 балла больше. «Црвена Звезда» разгромно выиграла в ЛЧ. У «Партизана» проблемы в Лиге Европы (1:2 на выезде от АЕК Ларнака). А вот «Чукарички» готовятся к вылету из ЛК (1:3 дома от «Твенте»).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)