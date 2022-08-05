9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?

Линейка компьютерных игр Football Manager является одной из наиболее популярных среди футбольных болельщиков. За счет грамотного ресечинга здесь зачастую можно без особых проблем отыскать главных молодых талантов современности. Авторитет Football Manager настолько серьезен, что многие известные футбольные личности признавались, что на каком-то этапе черпали часть необходимых им для проведения качественной разведки данных именно из игры.

Впрочем, угадать на 100% в вопросе будущего развития футболиста – это непосильная задача даже для искусственного интеллекта. Слишком большое количество факторов нужно учесть, и добиться их полной корректной проработки на годы вперед фактически невозможно.

Предлагаем вернуться на десять лет назад, и посмотреть, кого же в украинском футболе в рамках Football Manager 2012 считали вундеркиндами, а также каким образом сложилась карьера этих людей и сумел ли хоть кто-то из них стать звездой…

Максим Коваль



ФК Динамо. Максим Коваль

На момент старта игрового процесса в FM2012 единственному украинскому вратарю в когорте вундеркиндов Максиму Ковалю было всего-навсего 18 лет. Он уже успел в реальности сменить запорожский «Металлург», где невероятно ярко себя проявил в рамках УПЛ, на киевское «Динамо», заплатившее за трансфер чуть больше 3 миллионов евро.

Коваль считался главной вратарской надеждой «Динамо» в тот момент. Его называли не только безоговорочным № 1 для «бело-синих» на годы вперед, но и потенциально бессменным кипером национальной сборной Украины. Однако в карьере Максима все выдалось вовсе не так гладко. До 2014 года Коваль имел много возможностей проявить себя в «Динамо», но частенько допускал обидные оплошности, и в какой-то момент в столичной команде решили сделать ставку на других, а Максима отправить набивать шишки в аренду.

Именно так в карьере Коваля появились «Говерла», «Оденсе», «Депортиво», а в 2018 году и саудовский «Аль-Фатех», куда Максим сперва также перебирался в аренду. Летом 2019-го украинский кипер подписал полноценный контракт с «Аль-Фатехом», где провел три года, а ныне в 29 лет он в статусе свободного агента рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. В сборной Украины Ковалю довелось сыграть только 2 матча…

Игорь Пластун



Фото Марии Самойленко

В базе FM2012 20-летний Пластун значится игроком своего родного клуба – киевской «Оболони». На тот момент Игорь уже успел провести несколько матчей за молодежную сборную Украины, и зарекомендовать себя с хорошей стороны. Имея прекрасную антропометрию (рост Пластуна – 193 см), а также отличаясь способностью качественно выбирать позицию, Пластун выглядел очень перспективно.

Однако ни в «Динамо», ни в «Шахтере», которые привыкли с легкостью скупать украинских талантов десять лет назад, Пластун так в итоге и не оказался. Игорь летом 2012-го перешел в «Карпаты», где отыграл четыре года, после чего был продан «Лудогорцу» за 500 тысяч евро. В Болгарии украинский центрбек за два года дважды стал чемпионом страны, а затем ушел в «Гент», который не пожалел на трансфер 3 миллиона евро.

Будучи игроком бельгийской команды, Пластун в 2018-м дебютировал за сборную Украины, но к нынешнему моменту провел в ее рядах только 4 поединка. Летом минувшего года Игорь вернулся в «Лудогорец», где комфортно себя чувствует, имеет контракт до лета 2024 года и, возможно, предпочтет завершить карьеру игрока.

Богдан Бутко



ФК Ильичевец

Воспитанник академии «Шахтера» Богдан Бутко на старте игрового процесса в FM2012 оценивался в весьма пристойные по меркам молодых игроков в УПЛ 2,3 миллиона фунтов. К тому времени он как раз вернулся в стан «горняков» из аренды в «Волыни», которая сложилась для молодого фулбека достаточно успешно. Кроме того, Богдан имел за плечами солидный опыт проведенных матчей за сборные Украины U-17, U-19 и U-21.

Однако летом 2011 года, когда и начинался игровой процесс в FM2012, «Шахтер» отпустил Бутко в аренду в мариупольский сателлит, который тогда еще носил название «Ильичевец». Там Богдан провел три с половиной года, что существенно повлияло на его дальнейшую карьеру. В 2015-м Бутко уехал в российский «Амкар», где был на хорошем счету, а по возвращении из аренды оказался востребованным в родной команде у Паулу Фонсеки.

Собственно, португальский коуч и дал Бутко шанс проявить себя на топ-уровне. При нем Богдан играл в Лиге чемпионов, более менее регулярно выступал в национальной сборной (на его счету 32 матча), а также стал 3-кратным чемпионом Украины. С уходом из «Шахтера» Фонсеки закончились и хорошие времена для Бутко. Вскоре «горняки» отдали его в аренду сперва в польский «Лех», а затем в турецкий «Эрзурумспор», но стать знаковым исполнителем Богдану не удалось ни там, ни там. С лета минувшего года Бутко сидит без клуба, не сумев в январе устроиться в «Черноморце» из-за травмы.

Игорь Чайковский



ФК Заря

Как и Бутко, Игорь Чайковский также прошел через академию «Шахтера», а в дубле донецкой команды даже нередко был капитаном. Играя на позиции опорника, Чайковский считался потенциальной заменой в стане «горняков» для Фернандиньо, однако реализовать свой потенциал так и не сумел.

С 2011 по 2013 годы Чайковский, как и многие способные игроки из академии «Шахтера», начал «протаптывать» дорожку для будущих поколений в «Ильичевец», где играл на правах аренды. Затем Игоря дончане отпустили в Мариуполь насовсем, и его карьера начала стремительно затухать. К счастью для Чайковского, ему все таки представился шанс в виде перехода в «Зарю». Под руководством Юрия Вернидуба он провел более сотни поединков за луганчан, в том числе и 14 матчей в Лиге Европы.

Но в 2017-м Чайковский не стал продлевать контракт с «Зарей», а подался за деньгами в махачкалинский «Анжи». Дальнейшее скорое (уже в январе 2019-го) возвращение в луганскую команду не оказалось таким успешным для хавбека, как прежде… Карьера Чайковского банально пошла под откос. Ныне в 30 лет он является невостребованным на рынке в статусе свободного агента, который получил еще в январе, расторгнув контракт с перволиговым «Полесьем».

Вячеслав Чурко



ФК Мариуполь

Задолго до появления Михаила Мудрика в «Шахтере» был свой «закарпатский Неймар». В базе FM2012 18-летний Вячеслав Чурко оценивается в 1 миллион фунтов, и эта сумма не появилась «с потолка», так как вингер к тому моменту уже успел прекрасно зарекомендовать себя в юношеских сборных Украины U-17 и U-19.

У Чурко было все, что нужно для успеха – хорошая скорость, прекрасная техника и неплохое видение поля. Не хватало лишь тактической выучки, но это должно было прийти с опытом. Увы, но реализовать свой талант Вячеславу так и не удалось, причем ни в «Шахтере», ни в других командах. Летом 2012 года в прессе активно судачили о возможном отъезде Чурко в «Бенфику», но клубы не договорились по отступным, и Вячеслав начал невероятно длительную «карусель аренд» в своей карьере. За последующие девять лет он успел поиграть за «Говерлу», «Ильичевец», «Металлист», после чего принял решение податься за рубеж – в венгерскую «Академию Пушкаша» и итальянский «Фрозиноне».

С 2017 по 2020 годы Чурко на правах аренды из «Шахтера» играл за «Мариуполь», неизменно продлевая трудовой договор с «горняками». Затем он на полгода перешел в «Колос», а летом минувшего года наконец-то покинул донецкий клуб, подписав полноценный договор с клубом из Ковалевки. Но там не задержался – был вынужден из-за войны уехать в аренду на пару месяцев в венгерский «Мезекевешд», а в июле на правах свободного агента присоединился к «Заре», где его прекрасно знает экс-куратор академии «Шахтера» Патрик ван Леувен, получивший пост главного тренера луганчан.

Руслан Бабенко



ФК Заря. Руслан Бабенко

В свое время воспитанник академии «Днепра» Руслан Бабенко, играющий в центре полузащиты, почитался как один из главных талантов своего поколения. Весной 2011 года он, будучи 18-летним тинейджером, дебютировал в первой команде «Днепра» в украинской Премьер-лиге, и неудивительно, что многие специалисты ждали от него «продолжения банкета».

Однако его не последовало. Вместо этого Бабенко в 2014-м подался в аренду в «Волынь», где так и не убедил боссов «Днепра» в своей состоятельности, да и сами «днепряне» к тому моменту имели уже все признаки проблемного клуба. Бабенко ушел свободным агентом в «Сталь» из Каменского, где не задержался даже на сезон, отбыв в Норвегию в ряды «Буде-Глимт».

Впоследствии Бабенко возвращался в Украину (в «Зарю» и «Черноморец»), снова уезжал (в польский «Ракув»), и опять возвращался («Олимпик», «Полесье»). Нынешним летом Руслан заключил контракт с «Металлистом», но вслед за Александром Кучером игрок последовал в «Днепр-1». Возможно, возвращение в родной город поможет Бабенко хоть после 30-летия доказать, что его не зря почитали невероятно талантливым. В конце концов, как показывает практика Александра Горшкова, даже в таком возрасте не поздно получить вызов и наконец-то дебютировать в национальной сборной Украины…

Владислав Калитвинцев



ФК Динамо

На старте сезона-2011/12 Владу было всего-навсего 18 лет. Он уже являлся одним из лидеров юношеских сборных Украины U-17 и U-19, но в киевском «Динамо» выступал исключительно за молодежный состав. Впрочем, даже такого молодого игрока ресечеры FM2012 оценили в 1,8 миллиона фунтов – очень солидная сумма…

Дебютировать в УПЛ Калитвинцеву удалось еще в 2010 году при Газзаеве во главе «Динамо», но затем он долгое время не мог сделать следующий шаг вперед. Помогла аренда в 2013-м в чешский «Слован», где всего за полгода Владислав стал лидером коллектива, проведя 25 поединков и записав в актив 2 забитых мяча и 1 голевую передачу.

Увы, но вернувшись в «Динамо» Калитвинцев так и не сумел убедить штаб Сергея Реброва в своей состоятельности. Вскоре хавбек отбыл в аренду в «Черноморец», затем – в «Зарю» и киевский «Арсенал», пока наконец летом 2019-го в статусе свободного агента заключил полноценный договор с «Десной». В Чернигове Владислав показал, что может быть лидером команды, пусть и не играющей на топовом европейском уровне. А в январе нынешнего года Калитвинцев решил перейти в «Александрию», причем не без скандала, но из-за войны пока так и не провел ни одного официального матча за «желто-черных».

Виталий Виценец

К лету 2011 года Виталий Виценец уже успел дебютировать за «Шахтер» в УПЛ, а также провести неплохой полноценный сезон в «Заре» на правах аренды. На момент формирования базы для игрового процесса в FM2012, еще не было известно о решении «Шахтера» и Мирчи Луческу отправить Виценца на обкатку в «Ильичевец». Оно, как и для ряда игроков, чьи примеры были приведены выше, вряд ли пошло на пользу перспективному хавбеку.

После «Ильичевца» Виценец также на условиях аренды недолго поиграл за «Севастополь», потом опять уехал в Мариуполь, а вскоре в его карьере началась черная полоса из травм. По сути, проблемы с мениском вынудили Виценца попрощаться с профессиональным футболом в 27 лет, хотя первичное аналогичное решение Виталий принимал еще за два года до этого, но потом попытался вернуться – неудачно…

В последние годы Виценец работал тренером в академии «Шахтера», а в сентябре 2021-го возглавил молодежную команду «Кривбасса». После начала полномасштабной российско-украинской войны в отношении Виценца вскрылись деликатные факты, а проще говоря – отсутствие со стороны этого человека поддержки украинской государственности. За последнее Виценец вместе со своим ассистентом и был уволен из «Кривбасса», а уже через несколько месяцев Виталий оказался в россии, войдя в штаб Олега Кононова в тульском «Арсенале».

Роман Безус



ФК Ворскла

Роману Безусу удалось в 18 лет при Николае Павлове дебютировать за родную «Ворсклу» в украинской Премьер-лиге. Летом 2011 года 20-летний Безус был уже безоговорочным игроком стартового состава полтавчан, а в ноябре успел дебютировать в рядах национальной сборной Украины. Неудивительно, что такие успехи молодого и раннего Романа привлекли к нему дополнительное внимание и его начали называть восходящей звездой украинского футбола.

В дальнейшем карьера Безуса прогнозируемо пошла вверх: в начале 2013-го его купило «Динамо», где форвард так и не закрепился и через два года был продан в «Днепр». С «днепрянами» Безус добрался до финала Лиги Европы-2014/15, а когда у клуба начались проблемы предпочел уехать за границу.

С лета 2016 года Безус выступал в Бельгии – сперва за «Сент-Трюйден», а с 2019-го – за «Гент». Нынешним летом контракт Романа с бельгийцами истек и пока 31-летний форвард пребывает в статусе свободного агента…