Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 10:40 | Обновлено 08 июня 2022, 10:44
270
0

Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию

Виталий Виценец неприятно удивил

08 июня 2022, 10:40 | Обновлено 08 июня 2022, 10:44
270
0
Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию
ФК Кривбасс

Новичок УПЛ «Кривбасс» сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко.

Сообщается, что «Кривбасс» имеет четкую и однозначную проукраинскую позицию. Украина – суверенное независимое государство, россия – агрессор, армия России – мародеры, убийцы и насильники, путин – ху*ло. Виценец и Дьяченко ее не поддерживают, потому не могут дальше продолжать работу в клубе.

Также «Кривбасс» напомнил, что ультрас и сотрудники команды воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Генеральный спонсор клуба, компания «Рудомайн», оказывает значительную как материальную, так и финансовую помощь защитникам Украины.

По теме:
Битва за Северодонецк. День 105. Кадыровские шакалы попали в ловушку ВСУ
Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24
Развитие бизнеса. День 104. Английский язык получит особый статус в Украине
Виталий Виценец Станислав Дьяченко Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Футбол | 08 июня 2022, 03:59 0
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

Ханси ФЛИК: «С Англией провели отличный матч»
Футбол | 08 июня 2022, 07:13 0
Ханси ФЛИК: «С Англией провели отличный матч»
Ханси ФЛИК: «С Англией провели отличный матч»

Наставник сборной Германии высказался о ничьей в Лиге наций

В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
Футбол | 07.06.2022, 10:39
В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
Футбол | 07.06.2022, 15:49
Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Футбол | 07.06.2022, 22:05
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
06.06.2022, 13:41 6
Футбол
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13 2
Теннис
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
07.06.2022, 06:00
Футбол
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
06.06.2022, 12:35 22
Футбол
НХЛ. Яркий камбэк и победа Колорадо в ОТ. Лавины вышли в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Яркий камбэк и победа Колорадо в ОТ. Лавины вышли в финал Кубка Стэнли
07.06.2022, 07:16
Хоккей
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
06.06.2022, 12:00
Киберспорт
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
07.06.2022, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем