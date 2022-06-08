Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию

Новичок УПЛ «Кривбасс» сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко.

Сообщается, что «Кривбасс» имеет четкую и однозначную проукраинскую позицию. Украина – суверенное независимое государство, россия – агрессор, армия России – мародеры, убийцы и насильники, путин – ху*ло. Виценец и Дьяченко ее не поддерживают, потому не могут дальше продолжать работу в клубе.

Также «Кривбасс» напомнил, что ультрас и сотрудники команды воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Генеральный спонсор клуба, компания «Рудомайн», оказывает значительную как материальную, так и финансовую помощь защитникам Украины.