Украина. Премьер лига20 июля 2022, 21:11 |
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Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала
Виталий Виценец будет работать в российском клубе
20 июля 2022, 21:11 |
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Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виталий Виценец вошел в тренерский штаб Олега Кононова в тульском «Арсенале».
«Арсенал» Тула в прошлом сезоне вылетел во второй футбольный дивизион рф.
Виценец, будучи воспитанником клуба, играл за «Шахтер» с 2008 по 2016 год (16 матчей, 2 гола).
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