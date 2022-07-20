Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виталий Виценец вошел в тренерский штаб Олега Кононова в тульском «Арсенале».

«Арсенал» Тула в прошлом сезоне вылетел во второй футбольный дивизион рф.

Виценец, будучи воспитанником клуба, играл за «Шахтер» с 2008 по 2016 год (16 матчей, 2 гола).

Ранее «Кривбасс» уволил Виценца за пророссийскую позицию.