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  4. Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 21:11 |
2378
0

Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала

Виталий Виценец будет работать в российском клубе

20 июля 2022, 21:11 |
2378
0
Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала
Instagram. Виталий Виценец

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виталий Виценец вошел в тренерский штаб Олега Кононова в тульском «Арсенале».

«Арсенал» Тула в прошлом сезоне вылетел во второй футбольный дивизион рф.

Виценец, будучи воспитанником клуба, играл за «Шахтер» с 2008 по 2016 год (16 матчей, 2 гола).

Ранее «Кривбасс» уволил Виценца за пророссийскую позицию.

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Шахтер Донецк Виталий Виценец Арсенал Тула
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