Полесье рассталось с двумя футболистами

Во время зимнего перерыва расположение «Полесья» покинули два футболиста. По решению руководства футбольного клуба, команда досрочно прекратила сотрудничество с вратарем Заури Махарадзе и полузащитником Игорем Чайковским.

Заури Махарадзе присоединился к «Полесью» в июне 2021 года, сыграл за команду 17 матчей и провел на поле 1530 минут.

Игорь Чайковский пополнил состав «Полесья» в июле 2021 года. Игрок провел 13 поединков в Первой лиге (825 минут) и 2 в Кубке Украины (106 минут).