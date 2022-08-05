Англия05 августа 2022, 22:25 | Обновлено 06 августа 2022, 00:46
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ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал»
05 августа 2022, 22:25 | Обновлено 06 августа 2022, 00:46
8687
1
Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за Арсенал в официальных матчах и сразу сделал ассист.
5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».
На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, и гол забил Габриэл Мартинелли.
Отличный дебют Александра Зинченко за «канониров» в АПЛ!
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