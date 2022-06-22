Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе
Главные новости за 21 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 июня.
1. Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к ЧЕ
2A. Плавание. Романчук – бронзовый призер ЧМ на дистанции 800 м
Михаил Романчук установил новый рекорд Украины
2B. Впервые с 2005 года. Женская сборная Украины взяла бронзу ЧЕ по фехтованию
Украинские девушки одолели Швейцарию
3A. День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере
3B. Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Леся переиграла Елену Рыбакину из Казахстана
3C. Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Марта одолела Барбору Крейчикову из Чехии
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Контракт рассчитан на три года
4B. Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Тренер сможет совмещать службу и работу
5. ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Боксеры встретились на пресс-конференции
6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Евгения Селина
Первый новичок одесситов в это межсезонье
7. Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Фран Соль перейдет в «Малагу» на правах аренды
8A. Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Александр считает, что все должны знать правду
8B. ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
Водитель не справился с управлением и врезался в стену
9A. Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
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9B. 10 друзей Евгения Геллера, или Кто заменит Скрипника в Заре
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