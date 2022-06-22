Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 июня.

1. Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к ЧЕ

2A. Плавание. Романчук – бронзовый призер ЧМ на дистанции 800 м

Михаил Романчук установил новый рекорд Украины

2B. Впервые с 2005 года. Женская сборная Украины взяла бронзу ЧЕ по фехтованию

Украинские девушки одолели Швейцарию

3A. День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира

Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

3B. Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной

Леся переиграла Елену Рыбакину из Казахстана

3C. Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира

Марта одолела Барбору Крейчикову из Чехии

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс

Контракт рассчитан на три года

4B. Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог

Тренер сможет совмещать службу и работу

5. ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа

Боксеры встретились на пресс-конференции

6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Евгения Селина

Первый новичок одесситов в это межсезонье

7. Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев

Фран Соль перейдет в «Малагу» на правах аренды

8A. Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко

Александр считает, что все должны знать правду

8B. ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию

Водитель не справился с управлением и врезался в стену

9A. Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко

30 лет назад был определен первый чемпион независимой Украины

9B. 10 друзей Евгения Геллера, или Кто заменит Скрипника в Заре

Кто возглавит луганский клуб после ухода Виктора Скрипника

10. Несостоявшийся гений Шахтера

Давид Нерес ушел, так и не сыграв ни одного официального матча за «горняков»