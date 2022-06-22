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22 июня 2022, 06:45 | Обновлено 22 июня 2022, 07:05
248
0

Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе

Главные новости за 21 июня на Sport.ua

22 июня 2022, 06:45 | Обновлено 22 июня 2022, 07:05
248
0
Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 июня.

1. Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к ЧЕ

2A. Плавание. Романчук – бронзовый призер ЧМ на дистанции 800 м
Михаил Романчук установил новый рекорд Украины

2B. Впервые с 2005 года. Женская сборная Украины взяла бронзу ЧЕ по фехтованию
Украинские девушки одолели Швейцарию

3A. День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

3B. Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Леся переиграла Елену Рыбакину из Казахстана

3C. Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Марта одолела Барбору Крейчикову из Чехии

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Контракт рассчитан на три года

4B. Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Тренер сможет совмещать службу и работу

5. ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Боксеры встретились на пресс-конференции

6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Евгения Селина
Первый новичок одесситов в это межсезонье

7. Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Фран Соль перейдет в «Малагу» на правах аренды

8A. Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Александр считает, что все должны знать правду

8B. ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
Водитель не справился с управлением и врезался в стену

9A. Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
30 лет назад был определен первый чемпион независимой Украины

9B. 10 друзей Евгения Геллера, или Кто заменит Скрипника в Заре
Кто возглавит луганский клуб после ухода Виктора Скрипника

10. Несостоявшийся гений Шахтера
Давид Нерес ушел, так и не сыграв ни одного официального матча за «горняков»

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Источник Sport.ua
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