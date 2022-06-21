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  4. Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 12:28 | Обновлено 21 июня 2022, 12:46
3095
1

Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко

Александр считает, что все должны знать правду

21 июня 2022, 12:28 | Обновлено 21 июня 2022, 12:46
3095
1
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
YouTube. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев раскритиковал депутатов, которые сбежали из Киева из-за войны.
 
«Мне нас*ать на депутатов, кто они, что они. У нас горе в стране, ты принимаешь законы этой страны, жмешь кнопки. А почему ты уси*аешся и уезжаешь в Европу, а когда второго апреля все закончилось, возвращаешься сюда и показываешь, якобы ты был здесь?

Многие знают, кто здесь был, кто здесь не был. Мы знаем прекрасно как Колюня Тищенко рассказывает, как он был здесь. А мы знаем, как он на Закарпатье сидел. Этого же никто не говорит. А чего бояться? Говорите, пускай люди знают. На войне очень многие делают еще больше денег.

Если ты наворовал в то время, ты со своего кармана достань деньги и сделай бронежилеты, сделай каски, сделай форму. Если бы не волонтеры, много чего бы не было у ребят», – сказал Алиев. 

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Александр Алиев Николай Тищенко российско-украинская война
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Источник ПроФутбол
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Dfs2262ar
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