Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог

По информации официального сайта «Кривбасса», новый тренер команды Юрий Вернидуб приказом главнокомандующего Валерия Залужного был переведен на службу в Кривой Рог.

Вернидуб с первых дней полномасштабной войны с рф служит в ВСУ. По информации клуба, наставник нес службу как раз на криворожском направлении движения врага.

Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Юрий Вернидуб переведен в город Кривой Рог, в место расположения ФК «Кривбасс», для дальнейшего прохождения военной службы.

«Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде», – говорится в официальном письме от Министерства обороны в адрес клуба.