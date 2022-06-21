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  4. Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 15:14 |
2356
1

Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог

Тренер сможет совмещать службу и работу

21 июня 2022, 15:14 |
2356
1
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
fckryvbas.com

По информации официального сайта «Кривбасса», новый тренер команды Юрий Вернидуб приказом главнокомандующего Валерия Залужного был переведен на службу в Кривой Рог.

Вернидуб с первых дней полномасштабной войны с рф служит в ВСУ. По информации клуба, наставник нес службу как раз на криворожском направлении движения врага.

Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Юрий Вернидуб переведен в город Кривой Рог, в место расположения ФК «Кривбасс», для дальнейшего прохождения военной службы.

«Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде», – говорится в официальном письме от Министерства обороны в адрес клуба.

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Источник ФК Кривбасс
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Андрей Сиденко
Я звісно все розумію але не треба робити такі смішні заголовки
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