День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Во втором круге основы украинка переиграла Марию Саккари из Греции (№5 WTA).

Истборн. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 7:5, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Также это дебютное выступление украинки в Истборне.

В следующем круге Калинина сразится против шестнадцатой сеяной Юлии Путинцевой из Казахстана.

Ранее Марта Костюк выбила седьмую сеяную на этом турнире, а Леся Цуренко одолела девятый номер посева.