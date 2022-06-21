День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Во втором круге основы украинка переиграла Марию Саккари из Греции (№5 WTA).
Истборн. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 7:5, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. Также это дебютное выступление украинки в Истборне.
В следующем круге Калинина сразится против шестнадцатой сеяной Юлии Путинцевой из Казахстана.
Ранее Марта Костюк выбила седьмую сеяную на этом турнире, а Леся Цуренко одолела девятый номер посева.
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