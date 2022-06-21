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  4. День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
WTA
21 июня 2022, 22:02 | Обновлено 21 июня 2022, 22:53
2762
10

День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира

Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

21 июня 2022, 22:02 | Обновлено 21 июня 2022, 22:53
2762
10
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Во втором круге основы украинка переиграла Марию Саккари из Греции (№5 WTA).

Истборн. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 7:5, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Также это дебютное выступление украинки в Истборне.

В следующем круге Калинина сразится против шестнадцатой сеяной Юлии Путинцевой из Казахстана.

Ранее Марта Костюк выбила седьмую сеяную на этом турнире, а Леся Цуренко одолела девятый номер посева.

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Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина WTA Истборн Мария Саккари
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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captain2009
Ваще Калининья красава! З перемогою! Взагалі, всі наші дівчата сьогодні молодці! 
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+14
sirjoga
Оце так матч... оце так емоції... оце так перша ракетка України! Ангеліна, БРАВО!
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+12
Arctic
Історичний день українського тенісу!
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+12
Alehandro
Ещё одна волевая победа, хотя, как и в матче Леси, по первому сету победой и не пахло... Молодчинки!) И сразу после победы Гели и Люда в паре с Остапенко свой матч победой закончила
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+11
Stanislav Matusevych
Не менш несподіваний результат, ніж у Лесі. Ангеліна на траві проти потужної грекині... А за швидкістю вдавалося встигати з другого сету, і навіть виходило диктувати свої умови. З Путінцевою цілком можна грати. Аж цікаво, чи зможуть українки відновитися після дуже важких сьогоднішніх поєдинків до завтрашнього дня.
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+9
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sv_2000
Я не очень много смотрел Калинину раньше, но из того что видел делаю вывод, что Ангелина очень сильно прибавила и в мощи и в стабильности... Перебить таку моцну дивчину, как Саккари, дорогого стоит. Трава, кстати, хорошо подходит под плоские удары Калининой. Интересно будет посмотреть.
Пока наши любимые и талантливые буксует, Ангелина прогрессирует спокойно и уверенно. Как знать, может первый победитель Шлема в истории Украины окажется очень неожиданным
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+8
Александр Ад
молодець,як ні хотіла міритися з поразкою і зцепів зуби,грала на перемогу .не все виходило ,но характер у Гелі виявився вищим за суперніцю!Вітаю наших сьогодні всі молодці(тількі Байндл підвела).Так трімати.Слава Україні!
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+7
alex55
Молодцы девчонки. Справжні украінки!!!
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0
Володимир Коваленко
Феноменально . бо Снігур . Завацька і Лопатецька теж виграли
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0
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