Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Леся переиграла Елену Рыбакину из Казахстана
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжает успешное выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла Елену Рыбакину из Казахстана (№21 WTA).
Истборн. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:5, 6:3
Ранее эти теннисистки между собой не играли.
Цуренко впервые пробилась в третий круг данного турнира. Также для украинки это первая победа над соперницей из топ-30 в текущем сезоне.
В следующем раунде Леся сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA).
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Звичайно, на траві Рибакіна виглядає у порівнянні з технічною Лесею, як корова на льоду, але ж у потужності кацапоказашка перевершує українку в рази. І все було нівельовано читанням гри та роботою ніг. Браво, Леся, дуже несподівана та приємна перемога. З Лінетт цілком можна боротися, якщо ще залишилися сили.