Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжает успешное выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

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Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла Елену Рыбакину из Казахстана (№21 WTA).

Истборн. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:5, 6:3

Ранее эти теннисистки между собой не играли.

Цуренко впервые пробилась в третий круг данного турнира. Также для украинки это первая победа над соперницей из топ-30 в текущем сезоне.

В следующем раунде Леся сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA).