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  4. Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
WTA
21 июня 2022, 16:55 | Обновлено 21 июня 2022, 17:06
1798
8

Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной

Леся переиграла Елену Рыбакину из Казахстана

21 июня 2022, 16:55 | Обновлено 21 июня 2022, 17:06
1798
8
Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжает успешное выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

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Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла Елену Рыбакину из Казахстана (№21 WTA).

Истборн. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 7:5, 6:3

Ранее эти теннисистки между собой не играли.

Цуренко впервые пробилась в третий круг данного турнира. Также для украинки это первая победа над соперницей из топ-30 в текущем сезоне.

В следующем раунде Леся сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA).

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Леся Цуренко WTA Истборн Елена Рыбакина
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Stanislav Matusevych
Нарешті Леся більш-менш готова фізично, і одразу є результат. Четверта гра за чотири дні, потужна суперниця на швидкому покритті - і навіть вдалося організувати камбек. Незважаючи на явні помилки лінійного. 
Звичайно, на траві Рибакіна виглядає у порівнянні з технічною Лесею, як корова на льоду, але ж у потужності кацапоказашка перевершує українку в рази. І все було нівельовано читанням гри та роботою ніг. Браво, Леся, дуже несподівана та приємна перемога. З Лінетт цілком можна боротися, якщо ще залишилися сили.
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+11
Александр Ад
Ай да Леся браво!Нема слів,перша ракетка Казахстану в шоці!Так триматі!
Ответить
+7
Alehandro
Знімаю капелюх перед Лесею)) У "віці Христа" так за 2 години цю соску заганяти - респектую)
Ответить
+6
Arctic
Приємна несподіванка! Переграла кращу копію Даяни!
Ответить
+5
Володимир Коваленко
Дякуємо . пані стратег !
Ответить
+2
Виталий Колосков
https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Круто
Ответить
0
Fdail
А ось це було справді несподівано. Щирі вітання Лесі!
Ответить
0
Sashamar
Заднім числом найпростіше плескати в долоні і волати: "Я знав, я знав". Але чомусь саме в Лесю віри сьогодні було найбільше. Хоча перший сет, звісно, налякав, невже вчергове "то лапы ломит, то хвост отваливается". Але обійшлося і якщо фізика не підведе, то з Ліннетт воно легше буде.
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-2
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