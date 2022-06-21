Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко

Блогер Sport.ua – о чемпионской вершине и другом вкладе «Таврии», ее игроков и тренеров в футбольную историю.

21 июня 1992 года в финальном матче за чемпионское звание симферопольская «Таврия» преодолела сопротивление киевского «Динамо» и стала первым чемпионом новой эры.

«Да не делай из отца дурака!» – седовласый мужчина с улыбкой на лице сказал своему более молодому собеседнику в ответ на утверждение, что симферопольцы одолеют «Динамо» и станут первым чемпионом независимой Украины. Разговор состоялся за кружками пива вечером накануне львовского финала 1992 г. Юноша доказывал: мол, Украине важно удержать Крым в своем составе, а значит, и отдать футбольное чемпионство крымчанам было бы политически дальновидно. Седовласый проявил свой скепсис относительно корреляции футбола и политики, а я, будучи свидетелем этого диалога, сидя за столиком неподалеку (название того львовского заведения ныне уже и не припомню, но пиво было дешевым, хотя год был и тяжелым, а кошелек мой тогда совсем исхудал, но молодость казалась бесконечной), подумал: парень имеет основания для подобных утверждений.

Сама игра, несмотря на ажиотаж во Львове (36 000 зрителей на футболе в пору ранней независимости – это была нерядовая цифра!), не получилась слишком уж зрелищной. Привычным для того времени путем матч не проследовал. Киевляне играли откровенно плохо, а крымчане подстерегали свой шанс, и в конце концов судьба их вознаградила: на 75-й минуте капитан таврийцев Сергей Шевченко забил единственный в матче гол. Прав оказался парень из пивной относительно причин успеха полуостровитян? Немало расспрашивал участников того финала об этом позднее, когда эмоции уже не были такими острыми, но ни один из них ни прямо, ни намеком не подтвердил ту гипотезу, и я задался целью ответить на другой вопрос: что дала та игра нашему футболу в целом?

Таврийское запечатление и европейское признание

Во-первых, целое тренерское поколение. Заметил, что из участников того поединка со временем вышло немало заметных на наших широтах тренеров. Это и Анатолий Бессмертный, и Владимир Шаран, и Юрий Мороз, и Сергей Ковалец, и Александр Головко. Все-таки, поиграв под началом Валерия Лобановского, Анатолия Пузача, Анатолия Заяева, футболисты обогатились незаурядным пониманием игры, которое в дальнейшем с успехом применяли в своей уже тренерской практике.

Во-вторых, навсегда закрепила «Таврию» и крымский футбол в целом в истории футбола украинского. В Крыму позднее начали выпускать шарфики с горделивой надписью «Первый чемпион», да и, собственно, вообще с надписью «Таврия» на украинском языке. Спустя некоторое время и фан-сектор «Таврии» в Симферополе разжился баннером «Первые чемпионы».

Более того: тот титул вообще посодействовал зарождению полноценного фан-движения «Таврии», ведь на львовском финале было немало фанов киевлян, а вот организованной фан-поддержки симферопольцев тогда я не увидел. Если и были на игре фаны «Таврии», то по крайней мере ни визуально, ни лексически они себя не проявляли.

Если бы не тот успех, то, может, и утрата «Таврии» для украинского футбола не была бы такой болезненной. Этой военной весной было объявлено о прекращении существования клуба «Таврия-Симферополь», наследника традиций славного предшественника. И теперь настоящим почитателям крымского футбола (а не того эрзац-действа, которое предлагают поклонникам популярной игры оккупанты) не будет кому отдать свои клубные симпатии.

В-третьих, Львов зарекомендовал себя как привлекательное место проведения важнейших матчей, которых в дальнейшем в его истории было множество. А ныне Город Льва по праву считается одной из футбольных столиц Украины с солидным количеством стадионов и немалым числом футбольных клубов достаточно высокого уровня.

В-четвертых, та неудача киевлян в определенной мере стала предтечей грядущей революции в клубе, которая в конце концов начала эру Суркисов в «Динамо» и обусловила последующее возвращение Лобановского в родной клуб.

В-пятых, отмечу участие во львовском финале целого ряда футболистов, ставших впоследствии известными в Европе. Назову Олега Лужного, который позднее будет демонстрировать свое мастерство на английских полях, Олега Саленко, отметившегося рекордным бомбардирским умением на мундиале-94, Александра Головко, составившего в паре с Владиславом Ващуком, как писала европейская спортивная пресса конца 1990-х, «вероятно, лучшую пару центрбеков в Старом Свете». Головко – уникальный футболист в том плане, что у него получилось стать чемпионом страны и в составе симферопольцев (однажды), и в составе киевлян (многократно).

В-шестых, обратил внимание на практически полное отсутствие легионеров в том финале. Лишь двое литовцев и будущий российский сборник, который по состоянию на июнь 1992 г. легионером в «Динамо» тем не менее не был. Теперь же наш чемпионат из-за агрессии рф снова рискует остаться без иностранцев.

Фактор Заяева

Итак, если отбросить конспирологию, то как же у Анатолия Заяева получилось переиграть фаворита финала? В свое время с Анатолием Николаевичем в его кабинете на симферопольском стадионе «Локомотив» мы проговорили на эту тему добрых несколько часов. Он в большей мере настаивал на главенстве психологической подготовки, акцентировал внимание на важности индивидуальных и общекомандных бесед. В частности, твердя о потребности в эффективном противостоянии динамовцам на разных участках поля, говорил своим парням об игровых особенностях того или иного киевлянина, исходя из позиций оппонента на поле и не называя фамилий. «Почему?» – поинтересовался я. «Это – психологический прием, – улыбнулся Заяев. – Важно было искоренить у моих ребят страх перед именами динамовцев. И это, в итоге, сработало!»

Материальные стимулы за чемпионский успех? «Да будет вам, – засмеялся тогда Николаевич. – Моя жена ощутила, что я работал в футболе, только тогда, когда я работал в Днепре». «И все?» – спросил репортер. В ответ – снова широкая улыбка. О цифре в 150 тыс. крб на клуб за первое чемпионство от одного из коммерческих банков, фигурировавшей в медиа, Заяев вспоминал долго, напрягая память, и сказал в конце концов: «Да, какие-то деньги были, но сумму не запомнил».

Тренер-самоучка, как часто звали Заяева, подчеркивая то, что у него нет профильного образования, умел выстроить прекрасные отношения с игроками, и благодаря хорошему микроклимату команда, возглавляемая им, нередко демонстрировала достойные результаты. В нынешнем году исполнится уже 10 лет со дня гибели Заяева в автокатастрофе…

В нашей памяти

Кроме Анатолия Заяева, к сожалению, в живых ныне нет и некоторых других участников того матча. Еще в 2006 г. отошел в мир иной главный тренер киевлян Анатолий Пузач (вошел в историю мирового футбола как первый игрок, вышедший на замену). Трагически погибли динамовский вратарь Вальдемарас Мартинкенас и полузащитник Степан Беца. В позапрошлом году ушел из жизни крымский полузащитник Николай Турчиненко. Несколько лет назад не стало и одного из телекомментаторов львовского финала, все торопившегося поздравить таврийцев с чемпионством сразу после гола Шевченко, – Сергея Дерепы.

Чем славна «Таврия»

Симферопольский клуб стал первой отечественной командой, которая после обретения нашей страной независимости взяла старт в Кубке чемпионов. Правда, результат – преодоление на жилах ирландского «Шелбурна» и два болезненных поражения от швейцарского «Сьона» – выдающимся уж никак не назовешь.

По спортивному принципу «Таврия» ни разу не покидала сильнейший дивизион украинского футбола («Динамо», «Шахтер», «Днепр» – таких команд у нас не так и много, почти все члены чемпионского клуба).

Триумфальным для таврийцев стал розыгрыш Кубка Украины-2009/10. Тогда на стадиях 1/16, 1/8 и ¼ финала крымчане каждый раз забивали своим оппонентам по четыре гола, в полуфинале одолели на выезде «Волынь», а в финале в дополнительное время, несмотря на численное меньшинство (Саша Джуричич первый «горчичник» схлопотал на 90+6-й минуте, а второй – на 94-й, уже в дополнительное время), преодолели сопротивление донецкого «Металлурга» благодаря голу Лаки Идахора. А заканчивали матч крымчане даже вдевятером (в довершение ко всему был удален и Слободан Маркович)! Добавлю, что в истории Кубка было три финала, в которых не принимали участие ни «Динамо», ни «Шахтер». В двух из них играла «Таврия», правда, в сезоне-1993/94 уступила «Черноморцу» в серии пенальти.

В свое время у «Таврии» получился незаурядный камбэк (ну разве что «Заря» может похвастать чем-то подобным): крымчане отыграли дефицит в три мяча у киевского «Динамо». Произошло это 24 сентября 1998 г. Команда Лобановского тогда была настоящим европейским грандом, и голы Виталия Косовского, Андрея Шевченко и Сергея Реброва уже в начале второго тайма поставили перед крымчанами, казалось бы, неосуществимую задачу. Но Алексей Осипов в оставшееся до финального свистка время сделал хет-трик и спас одно очко для своей команды.

Запомнилась «Таврия» и едва ли не самой драматичной серией пенальти среди наших клубов в еврокубках: в Кубке Интертото в 2008 г. после обмена минимальными победами с французским «Ренном» таврийцы уступили красно-черным в умении исполнять 11-метровые со счетом 9:10. Сплоховал в решающий момент Илья Галюза, пробив значительно выше ворот. В то же время наставник «Ренна» Ги Лякомб (знаменитый олимпийский чемпион в качестве игрока) на послематчевой пресс-конференции не жалел комплиментов в адрес украинской команды.

В «Таврии» получили футбольное воспитание и усовершенствовали свои бомбардирские качества известные голеадоры отечественного футбола. Так, лучшими бомбардирами чемпионата Украины становились Юрий Гудименко и Александр Ковпак, немало забивали Лаки Идахор, Владимир Гоменюк, Александр Гайдаш, Алексей Антюхин, Васил Гигиадзе и др.

Конечно, от информации о прекращении существования «Таврии», пусть она и пришла на фоне куда более трагических военных известий, на душе скребут кошки. Ожидает ли крымский футбол ренессанс? Как по мне, таковой возможен после возвращения полуострова в состав независимой Украины. Верю, что вскоре это станет реальностью.

Алексей РЫЖКОВ