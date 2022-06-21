Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Фран Соль перейдет в «Малагу» на правах аренды
Форвард «Динамо» Фран Соль в ближайшее время станет игроком клуба Сегунды «Малага». Об этом сообщают испанские СМИ.
О переговорах «Малаги» по поводу подписания Соля сообщалось несколько дней назад. Сейчас же сделка полностью согласована – идет работа над последними юридическими моментами.
Речь идет об аренде 30-летнего испанца до лета 2023 года с опцией выкупа. Отметим, что контракт Соля с «Динамо» истекает в декабре 2023 года.
В сезоне 2021/22 Фран Соль выступал на правах аренды за «Эйбар», в котором отыграл 34 матча и забил 5 мячей.
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