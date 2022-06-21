Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев

Форвард «Динамо» Фран Соль в ближайшее время станет игроком клуба Сегунды «Малага». Об этом сообщают испанские СМИ.

О переговорах «Малаги» по поводу подписания Соля сообщалось несколько дней назад. Сейчас же сделка полностью согласована – идет работа над последними юридическими моментами.

Речь идет об аренде 30-летнего испанца до лета 2023 года с опцией выкупа. Отметим, что контракт Соля с «Динамо» истекает в декабре 2023 года.

В сезоне 2021/22 Фран Соль выступал на правах аренды за «Эйбар», в котором отыграл 34 матча и забил 5 мячей.