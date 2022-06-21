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  4. Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 19:23 |
2802
0

Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев

Фран Соль перейдет в «Малагу» на правах аренды

21 июня 2022, 19:23 |
2802
0
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Динамо» Фран Соль в ближайшее время станет игроком клуба Сегунды «Малага». Об этом сообщают испанские СМИ.

О переговорах «Малаги» по поводу подписания Соля сообщалось несколько дней назад. Сейчас же сделка полностью согласована – идет работа над последними юридическими моментами.

Речь идет об аренде 30-летнего испанца до лета 2023 года с опцией выкупа. Отметим, что контракт Соля с «Динамо» истекает в декабре 2023 года.

В сезоне 2021/22 Фран Соль выступал на правах аренды за «Эйбар», в котором отыграл 34 матча и забил 5 мячей. 

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Фран Соль Динамо Киев трансферы УПЛ Малага Сегунда
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Источник AS
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