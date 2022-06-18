Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в «Малаге», клубе Сегунди, сообщает Radio MARCA Málaga.

18-я команда второго дивизиона Испании, несмотря на высокие финансовые запросы 30-футболиста, хочет побороться с другими претендентами на игрока, чтобы усилить свой состав. Ожидается, что за испанца «Динамо» может получить около 500 тысяч евро. Его услуги не нужны коучу киевлян Мирчи Луческу.

В сезоне 2021/22 Фран Соль выступал за «Эйбар», в котором отыграл 34 матча и забил 5 мячей. Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 31 декабря 2023 года.