Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Испанец Фран Соль может продолжить карьеру в клубе Сегунды «Малага»
Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в «Малаге», клубе Сегунди, сообщает Radio MARCA Málaga.
18-я команда второго дивизиона Испании, несмотря на высокие финансовые запросы 30-футболиста, хочет побороться с другими претендентами на игрока, чтобы усилить свой состав. Ожидается, что за испанца «Динамо» может получить около 500 тысяч евро. Его услуги не нужны коучу киевлян Мирчи Луческу.
В сезоне 2021/22 Фран Соль выступал за «Эйбар», в котором отыграл 34 матча и забил 5 мячей. Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 31 декабря 2023 года.
MCF || El MÁLAGA hace números para ir a por FRAN SOL #MerchanEnDirecto— Radio Marca Málaga (@RadioMarcaMLG) June 17, 2022
➡️ La inversión sería alta, el club va a gastar en la DELANTERA
🖋️ @JuanjeFernandez https://t.co/aZmQMmOgC7
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