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Испания
18 июня 2022, 04:00 | Обновлено 18 июня 2022, 04:25
62
0

Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо

Испанец Фран Соль может продолжить карьеру в клубе Сегунды «Малага»

18 июня 2022, 04:00 | Обновлено 18 июня 2022, 04:25
62
0
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в «Малаге», клубе Сегунди, сообщает Radio MARCA Málaga.

18-я команда второго дивизиона Испании, несмотря на высокие финансовые запросы 30-футболиста, хочет побороться с другими претендентами на игрока, чтобы усилить свой состав. Ожидается, что за испанца «Динамо» может получить около 500 тысяч евро. Его услуги не нужны коучу киевлян Мирчи Луческу.

В сезоне 2021/22 Фран Соль выступал за «Эйбар», в котором отыграл 34 матча и забил 5 мячей. Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

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