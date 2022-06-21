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Молодежные турниры
21 июня 2022, 14:12 | Обновлено 21 июня 2022, 14:48
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Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2023 U-21

21 июня 2022, 14:12 | Обновлено 21 июня 2022, 14:48
2053
1
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2023 U-21.

9 победителей групп и лучшее второе место напрямую вышли в финальную стадию, где также сыграют хозяева (сборные Грузии и Румынии).

Остальные 8 обладателей вторых мест разыграют еще 4 путевки в стыковых матчах, которые пройдут с 19 по 27 сентября. Среди них – молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня.

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По результатам жеребьевки  Украина сыграет против   Словакии. Первую игру сине-желтые проведут в гостях, а ответную – на арене, которая будет считаться домашней.

В каждой из 4 пар команды сыграют друг с другом дома и на выезде. Победители выйдут в финальную стадию Евро-2023 U-21.

В финальной части турнира выступят 16 команд: Румыния и Грузия (как хозяева) и еще 14 сборных по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф среди 8 обладателей вторых мест).

12 команд уже вышли в финальную стадию Евро-2023 U-21: Румыния (хозяин), Грузия (хозяин), Англия, Бельгия, Германия (чемпион), Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Швейцария (лучшее второе место).

Финальный турнир состоится в июне и июле 2023 года. Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и 4 в Грузии (в Батуми, Поте и два в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Квалификация Евро-2023 U-21

Стыковые матчи, 19–27 сентября 2022 года

  •  Хорватия –  Дания
  •  Словакия –  Украина
  •  Ирландия –  Израиль
  •  Исландия –  Чехия

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Источник Sport.ua
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