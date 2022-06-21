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Англия
21 июня 2022, 07:10 | Обновлено 21 июня 2022, 07:19
2077
0

ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию

Водитель не справился с управлением и врезался в стену

21 июня 2022, 07:10 | Обновлено 21 июня 2022, 07:19
2077
0
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В аварию на Мальорке попал автомобиль Bugatti Veyron, владельцем которого является форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Полиция расследует аварию, которая случилась в понедельник, 20 июня, с участием суперкара футболиста стоимостью 1,7 млн фунтов стерлингов.

За рулем был не Роналду. Водитель не справился с управлением и врезался в стену в жилом комплексе Са Кома, Буньола, Пальма-де-Майорка, где звезда «Манчестер Юнайтед» отдыхает со своей семьей.

Передняя часть Bugatti была разбита, другие автомобили в аварии не участвовали. Машина врезалась в дверь загородного дома и в полностью разрушенную будку для бутылок с бутаном возле больницы Джоан Марч. Водитель отделался легкими травмами.

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Источник Sport.ua
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