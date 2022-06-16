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16 июня 2022, 06:30 | Обновлено 16 июня 2022, 06:41
2035
0

Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим

Главные новости за 15 июня на Sport.ua

16 июня 2022, 06:30 | Обновлено 16 июня 2022, 06:41
2035
0
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 июня.

1A. Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15 июня в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки

1B. Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
15 июня в Ньоне прошла процедура жеребьевки 2-го раунда отбора

2. ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
Эдуард забивает редко, но красавцы

3. Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Планируется, что турнир открытия сезона будет проходить в США в августе

4. В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
Капитан Гарри Кейн и коуч Гарет Саутгейт пытаются понять причины фиаско

5A. Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Центрбек Родриго провел за «бело-синих» 58 матчей

5B. Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy 2022
Защитник «Динамо» и сборной Украины среди лучших молодых игроков Европы

6A. Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
Последней 32-й командой-участницей финального раунда стала Коста-Рика

6B. Итоги квалификации Евро-2023 U-21. На кого может попасть Украина в плей-офф
Жеребьевка плей-офф квалификации турнира состоится 21 июня

7. Битва за Кубок Стэнли. Опыт и мощь Тампы против атаки и агрессии Колорадо
Сможет ли Тампа-Бэй взять третий подряд трофей?

8A. Конфликт окончен. ФХУ сняла дисквалификацию с Донбасса и игроков Суперлиги
Уже нет смысла конфликтовать

8B. Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
Александр Павленко – о войне и решении не возвращаться в россию

9. От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
Когда-то он забивал очень много мячей, но неприятность испортила ему остаток карьеры

10. Сборная Украины: полет нормальный
Акценты обозревателя Sport.ua после игры Украина – Ирландия

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Источник Sport.ua
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