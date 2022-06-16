Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 июня.

1A. Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

15 июня в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки

1B. Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций

15 июня в Ньоне прошла процедура жеребьевки 2-го раунда отбора

2. ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне

Эдуард забивает редко, но красавцы

3. Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов

Планируется, что турнир открытия сезона будет проходить в США в августе

4. В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии

Капитан Гарри Кейн и коуч Гарет Саутгейт пытаются понять причины фиаско

5A. Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо

Центрбек Родриго провел за «бело-синих» 58 матчей

5B. Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy 2022

Защитник «Динамо» и сборной Украины среди лучших молодых игроков Европы

6A. Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре

Последней 32-й командой-участницей финального раунда стала Коста-Рика

6B. Итоги квалификации Евро-2023 U-21. На кого может попасть Украина в плей-офф

Жеребьевка плей-офф квалификации турнира состоится 21 июня

7. Битва за Кубок Стэнли. Опыт и мощь Тампы против атаки и агрессии Колорадо

Сможет ли Тампа-Бэй взять третий подряд трофей?

8A. Конфликт окончен. ФХУ сняла дисквалификацию с Донбасса и игроков Суперлиги

Уже нет смысла конфликтовать

8B. Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»

Александр Павленко – о войне и решении не возвращаться в россию

9. От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса

Когда-то он забивал очень много мячей, но неприятность испортила ему остаток карьеры

10. Сборная Украины: полет нормальный

Акценты обозревателя Sport.ua после игры Украина – Ирландия