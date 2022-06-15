Итоги квалификации Евро-2023 U-21. На кого может попасть Украина в плей-офф

Завершился групповой раунд квалификации Евро-2023 U-21. Определились 12 участников финального турнира, а также команды, сыграющие в стыковых матчах отбора – среди них и молодежная сборная Украины.

В финальной части турнира выступят 16 команд: Румыния и Грузия (как хозяева) и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

Участники финального турнира: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария.

Участники плей-офф: Украина, Чехия, Исландия, Израиль, Словакия, Хорватия, Ирландия, Дания.

Жеребьевка плей-офф квалификации Евро-2023 U-21 состоится 21 июня в 14:00 в швейцарском Ньоне. Даты плей-офф: 19–27 сентября 2022 года.

Финальный турнир состоится в июне и июле 2023 года. Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и 4 в Грузии (в Батуми, Поте и два в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Квалификация Евро-2023 U-21

Рейтинг команд, занявших второе место

Очки в матчах с командами, занявшими в группах шестое место, не учитываются.