Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022
Защитник «Динамо» и сборной Украины среди лучших молодых игроков Европы
19-летний защитник «Динамо» Илья Забарный попал в список номинантов на награду лучшему молодому игроку Европы – Golden Boy-2022.
Всего на награду претендуют 100 футболистов. Ознакомиться со списком номинантов можно здесь.
Отметим, что в прошлом году Илья Забарный также был в списке претендентов на награду. Также в сезоне 2020/21 среди претендентов были еще два украинца – Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.
В 2021 году награду Golden Boy выиграл полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри.
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