Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022

19-летний защитник «Динамо» Илья Забарный попал в список номинантов на награду лучшему молодому игроку Европы – Golden Boy-2022.

Всего на награду претендуют 100 футболистов. Ознакомиться со списком номинантов можно здесь.

Отметим, что в прошлом году Илья Забарный также был в списке претендентов на награду. Также в сезоне 2020/21 среди претендентов были еще два украинца – Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.

В 2021 году награду Golden Boy выиграл полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри.