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  4. Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 15:04 | Обновлено 15 июня 2022, 15:21
891
0

Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022

Защитник «Динамо» и сборной Украины среди лучших молодых игроков Европы

15 июня 2022, 15:04 | Обновлено 15 июня 2022, 15:21
891
0
Забарный попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

19-летний защитник «Динамо» Илья Забарный попал в список номинантов на награду лучшему молодому игроку Европы – Golden Boy-2022.

Всего на награду претендуют 100 футболистов. Ознакомиться со списком номинантов можно здесь.

Отметим, что в прошлом году Илья Забарный также был в списке претендентов на награду. Также в сезоне 2020/21 среди претендентов были еще два украинца – Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.

В 2021 году награду Golden Boy выиграл полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри.

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Источник Tuttosport
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