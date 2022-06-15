Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 15 июня.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Динамо». Киевляне, которые являются сеяными по Пути представителей лиг, в соперники получили клуб «Фенербахче» (Турция).

Первый матч будет сыгран на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный – в Турции.

Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

2-й раунд квалификации, 19/20 и 26/27 июля

Путь представителей лиг

Мидтьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр)

Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)

Путь чемпионов

Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия) – ﻿ Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Динамо Загреб (Хорватия) – ﻿ Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Лех (Польша)﻿﻿﻿ / Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)

ХИК (Финляндия) ﻿/ РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)

ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)

Балкани (Косово) / Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ – Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда

Лудогорец (Болгария) / ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿ – Шэмрок Роверс (Ирландия) / Хибернианс (Мальта)

Марибор (Словения) / Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ / Шериф (Молдова)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)

Пюник (Армения) / ЧФР Клуж (Румыния)﻿ – Дюделанж (Люксембург) / Тирана (Албания)