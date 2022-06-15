Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15 июня в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки
Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 15 июня.
С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Динамо». Киевляне, которые являются сеяными по Пути представителей лиг, в соперники получили клуб «Фенербахче» (Турция).
Первый матч будет сыгран на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный – в Турции.
Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Лига чемпионов 2022/23
2-й раунд квалификации, 19/20 и 26/27 июля
Путь представителей лиг
Мидтьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр)
Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)
Путь чемпионов
Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия) – Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)
Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Лех (Польша) / Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)
ХИК (Финляндия) / РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)
ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)
Балкани (Косово) / Жальгирис Вильнюс (Литва) – Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда
Лудогорец (Болгария) / Сутьеска (Черногория) – Шэмрок Роверс (Ирландия) / Хибернианс (Мальта)
Марибор (Словения) / Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зриньски (Босния и Герцеговина) / Шериф (Молдова)
Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)
Пюник (Армения) / ЧФР Клуж (Румыния) – Дюделанж (Люксембург) / Тирана (Албания)
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