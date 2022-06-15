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Лига чемпионов
15 июня 2022, 13:18 | Обновлено 15 июня 2022, 13:43
2174
2

Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

15 июня в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки

15 июня 2022, 13:18 | Обновлено 15 июня 2022, 13:43
2174
2
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 15 июня.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – «Динамо». Киевляне, которые являются сеяными по Пути представителей лиг, в соперники получили клуб «Фенербахче» (Турция).

Первый матч будет сыгран на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный – в Турции.

Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

2-й раунд квалификации, 19/20 и 26/27 июля

Путь представителей лиг

 Мидтьюлланд (Дания) –  АЕК Ларнака (Кипр)

 Динамо Киев (Украина) –  Фенербахче (Турция)

Путь чемпионов

 Тобол (Казахстан) /  Ференцварош (Венгрия) – ﻿ Слован (Словакия) /  Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

 Динамо Загреб (Хорватия) – ﻿ Шкупи (Северная Македония) /  Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

 Лех (Польша)﻿﻿﻿ /  Карабах (Азербайджан) –  Цюрих (Швейцария)

 ХИК (Финляндия) ﻿/  РФШ (Латвия) –  Виктория Пльзень (Чехия)

 ТНС (Уэльс) /  Линфилд (Северная Ирландия) –  Буде-Глимт (Норвегия) /  Клаксвик (Фарерские острова)

 Балкани (Косово) /  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ –  Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда

 Лудогорец (Болгария) / ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿ –   Шэмрок Роверс (Ирландия) /  Хибернианс (Мальта)

 Марибор (Словения) /  Шахтер Солигорск (Беларусь) –   Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ /  Шериф (Молдова)

  Маккаби Хайфа (Израиль) –  Олимпиакос (Греция)

  Пюник (Армения) /  ЧФР Клуж (Румыния)﻿ –   Дюделанж (Люксембург) /  Тирана (Албания)

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
грьобаний жереб, краще б АЕК був, та ще й другий матч в Стамбулі
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