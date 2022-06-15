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Лига наций
15 июня 2022, 05:20 | Обновлено 15 июня 2022, 05:39
692
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В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии

Капитан Гарри Кейн и коуч Гарет Саутгейт пытаются понять причины фиаско

15 июня 2022, 05:20 | Обновлено 15 июня 2022, 05:39
692
0
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Венгрии впервые выиграла у Англии (4:0) в гостях с 1953 года! Англичане смотрелись достойно в комбинационной игре, но в последней стадии атаки опять ничего не получалось.

Родоначальники футбола не забили с игры в четвертом матче подряд, и это не может не беспокоить болельщиков сборной Англии. В игре в Вулверхэмптоне сборная Англии потерпела самое крупное домашнее поражение с 1928 года.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

«Мы ярко начали матч. Первый гол несколько лишил нас уверенности. У нас были моменты в начале второго тайма, но второй гол, пропущенный на контратаке, стал для нас просто убийственным».

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн:

«Это наше первое крупное поражение за долгое время. Этот вечер надо забыть. Нужно принять случившееся и двигаться дальше, нам нужно готовиться к чемпионату мира и извлечь уроки из нынешних сборов.

Давайте не будем забывать, чего мы добились. Вышли в финал впервые за 60 лет, добрались до полуфинала чемпионата мира. Сравните с тем, что было в последние 50 лет. Мы продолжим работать и постараемся успешно выступить на чемпионате мира».

Полузащитник сборной Венгрии Даниэль Газдаг:

«Мы очень рады. Это очень важный результат для нас. Мы провели очень хороший матч и заслужили эту победу. В начале матча нам пришлось обороняться, но затем мы стали играть более уверенно.

Наш главный козырь – командная игра. Мы очень сильны как команда. У нас сложная группа, но мы хорошо проделали свою работу, чтобы оказаться на этой позиции. Надеемся, все этим не ограничится».

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Источник УЕФА
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