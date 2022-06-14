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Лига наций
Англия
14.06.2022 21:45 - : -
Венгрия
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Лига наций
14 июня 2022, 00:27 | Обновлено 14 июня 2022, 00:54
54
0

Англия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Время брать реванш?

14 июня 2022, 00:27 | Обновлено 14 июня 2022, 00:54
54
0
Англия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» состоится матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A3 сыграют Англия и Венгрия. Стартовый свисток рефери Клемана Тюрпена из Уллена (Франция) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Англия


Сборная Англии в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА представляет из себя прекрасную мишень для стрел язвительных критиков, так как финалист прошлогоднего чемпионата Европы-2020 банально не может победить в группе, в которой, формально, «трех львов» записывали чуть ли не в категорию явных фаворитов. Гарет Саутгейт много говорит о том, что его команда не может раскрыть свой потенциал, но при этом все равно не отказывается от претензий та победу в данном турнире.

С ним вполне спокойно могут поспорить преданные фанаты национальной сборной, которые видели предыдущие игры против Германии (1:1), Италии (1:1) и Венгрии (0:1). Причем с поражения в Будапеште англичане и начинали свой турнирный путь. Что объединяло все эти три матча, так это отсутствие какого-либо желания у представителей Британских островов играть на максимуме возможностей в концовке сезона. Они не одни страдают эти недугом, но всегда надо уметь вовремя остановиться.

Венгрия


Сборная Венгрии на данный момент прекрасно использует преимущество собственного стадиона в Будапеште в условиях фактически группы смерти. Фанатам команды Марко Росси к такому соперничеству, впрочем, уже не привыкать, так как и на Евро-2020 у «волшебных мадьяр» были очень сильные соперники по квартету. Стартовая победа над Англией спутала абсолютно все расклады в группе A3, и теперь уже венгры не смотрятся откровенными аутсайдерами.

Впрочем, явного фаворита в квартете, по состоянию на момент завершения трех туров, не наблюдается, поэтому говорить о смерти интриги еще очень преждевременно. Как футболисты Росси поднялись на текущую вторую строчку, так и могут оказаться на позиции аутсайдера в результате всего одной неудачи. И как раз с матчами на выезде у Венгрии дела обстоят далеко не лучшим образом, что показало недавнее поражение от Италии (1:2).

Ориентировочные составы
 

Англия: Поуп – Триппьер, Гуэхи, Стоунз, Уокер – Галлахер, Уорд-Прауз, Беллингэм – Стерлинг, Кейн, Сака.

Венгрия: Дибус – Ат. Салаи, Орбан, Ланг – З. Наги, А. Наги, Шефер, Него – Собослаи, Шаллаи – Ад. Салаи.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке англичане наконец-то возьмутся за голову, после чего смогут отправиться в отпуск. Нашей ставкой будет позиция – Англия победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03 по линии Parimatch.

14 июня, вторник

Англия – Венгрия
Вулверхэмптон. «Молинью». 21:45
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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