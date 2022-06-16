Лига наций16 июня 2022, 00:45 | Обновлено 16 июня 2022, 01:53
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Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
16 июня 2022, 00:45 | Обновлено 16 июня 2022, 01:53
277
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В 4-м туре Лиги наций сборная Венгрии сенсационно выиграла у Англии (4:0) в гостях.
Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Голы: Шаллаи, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Венгрия).
82’
Джон Стоунс (Англия) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Жолт Надь (Венгрия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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