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  4. Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Англия
14.06.2022, FT 0 : 4
Венгрия
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Лига наций
16 июня 2022, 00:45 | Обновлено 16 июня 2022, 01:53
277
0

Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

16 июня 2022, 00:45 | Обновлено 16 июня 2022, 01:53
277
0
Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 4-м туре Лиги наций сборная Венгрии сенсационно выиграла у Англии (4:0) в гостях.

Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча

Голы: Шаллаи, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Венгрия).
82’
Джон Стоунс (Англия) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Жолт Надь (Венгрия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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