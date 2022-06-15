Сборная Украины: полет нормальный

В поединке с Ирландией хотелось победы. Хотя бы такой же случайной и залетной, как в Дублине. Чтобы наши набрали максимум очков в июньское игровое «окно». Хотелось, чтобы путин действительно впал в кому. Это я о том, что наших «хотелок» сейчас – уж очень много. И не все они, к сожалению, имеют свойство исполняться.

Но, как мне кажется, на данный момент не нужно гневить Бога: результат вполне нормальный, приемлемый. Могло быть и хуже. А почему не получилось лучше, да и вообще, почему получилось именно так, как получилось, давайте разбираться.

1. Банальная усталость

Пятый матч за две недели. Пятый. И с этих пяти – два были настоящими финалами. Мы их знаем и помним. Поединки с Шотландией и Уэльсом отняли слишком много сил. И физических, и моральных. Дальше пришлось действовать во многом по наитию, по «приборам». То есть, попытаться сыграть на классе. Усталость, умноженная на неведомую хворь-эпидемию, и особенно поражение от валлийцев поделили этот класс если и не на ноль, то, как минимум, напополам. Поэтому практически все три последующие игры в исполнении команды Александра Петракова – это хождение по мукам. Апофеозом которого стала ответная игра против Ирландии.

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2. Соперник оказался более свежим и мотивированным

Два стартовые поединки в Лиге наций ирландцы проиграли – армянам и нам. Проиграли минимально, прежде всего – по счету, а не по игре. Но все равно проиграли. На Родине команда попала в жернова очень жесткой критики. Досталось и ее главному тренеру, которого реально могли отправить в отставку после матча с Шотландией.

Однако островное дерби закончилось уверенной победой «зеленой армии». И Кенни не только сохранил свою должность, но и получил вотум доверия на весь турнир, насколько можно судить по отзывам тамошней прессы. А футболисты, в свою очередь, будто сбросили оковы с ног.

14 июня Украина играла уже не против той Ирландии, с которой сыграла восьмого числа. Это уже другая Ирландия – быстрая, боевитая, раскрепощенная. Она ни в коем случае не лучше нашей команды. Но просто их подъем «наложился» на нашу усталость, «изношенность». Поэтому результат закономерный. Наверное, футбольный Бог решил, что два незаслуженных поражения для «зеленой армии» - это перебор.

3. Первый тайм в исполнении «сине-желтых» - депресняковый

Играли через «не могу». Это говоря мягко. За пять матчей наверняка пресытились, «объелись» футболом. Да, они делали все, что могли в сложившейся ситуации. В сложнейшей ситуации, когда для борющейся с рашизмом страны футбол, национальная сборная Украины – словно глоток свежего воздуха. И пацаны, и тренерский штаб это все понимали. И я не сомневаюсь, что делали все и даже больше для того, чтобы порадовать всех нас. Где-то получилось, где-то – не очень. В принципе, как и сейчас на фронте. Это жизнь, и по-другому она не получается.

Из неожиданностей в нашем стартовом составе – Шапаренко на левом фланге атаки. Еще можно назвать относительной неожиданностью появление в «рамке» Ризныка, а не Лунина, но именно на таком варианте развития событий настаивал Sport.ua в своем прогнозе на матч.

По большому счету, особо акцентировать внимание на фамилиях сборной Украины в этот раз нет надобности и смысла. По всей видимости, Петраков выставил практически оптимальный на данный момент состав. Но состав этот не «потянул». Особенно в первой половине встречи.

4. Респект за желание изменить ход неудачного матча

По словам Петракова, в перерыве его подопечные «сами собрались и подбодрили друг друга». И сразу же сумели сравнять счет. В общем, второй тайм в нашем исполнении получился уже более внятным. Наверняка такой «ренессанс» сборной Украине дался непросто – «на жилах».

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Хотя, откровенно говоря, особой целостности в исполнении украинской команды и во втором тайме было немного. Были отдельные вспышки, пробы, желания, но вот сложить все это воедино так и не получилось. Свежести явно не хватило.

5. Почему только три замены, причем две из них – вынужденные

Визуально казалось, что в перерыве Петраков сделает как минимум три перестановки, ибо у многих его подопечных не заладилась игра. Но Александр Васильевич не сделал ни одной замены на второй тайм. Более того, и в середине второй половины встречи он провел лишь два изменения. Одно – вынужденное (травмированного Матвиенко заменил Попов), одно – по позиции (вместо Довбика - Сикан).

Такими пертурбациями игру не поменяешь. После матча Петраков признался, что изменить, переломить матч заменами было очень и очень проблематично. С одной стороны, почти все переболели. С другой – основа сыграла на «износ». Поэтому тренер и решил поберечь здоровье своих подопечных. И в этом он прав.

6. Лодзь – спасибо!

Отдельная тема – поддержка ставших родными трибун стадиона ЛКС в Лодзи. «12 игрок» свою миссию блестяще выполнил. Абсолютно не было ощущения, что наша команда играет на нейтральном поле. Она играла на своем. Очень даже может быть, что последний домашний поединок в нынешней Лиге наций – против Шотландии 27 сентября – сборная Украины сыграет уже в другом месте. Во всяком случае, об этом намекнул после игры Петраков. Так что еще раз: Лодзь, спасибо!

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7. Турнирные перспективы: права на ошибку практически нет

Если бы да кабы… Очень бы хотелось, чтобы в матче Армения – Шотландия была ничья. Или хозяева победили. Но победили гости. И теперь нам предстоит два лобовых матча с шотландцами. Да и вылет в Ереван сулит определенные трудности. Причем два первые сентябрьские матчи – выездные.

Но что делать, если по-другому не получается. Нужно играть. И нужно выигрывать. Тем более, что после турнирного экватора все равно практически все остается в наших руках.

А за июньский «марафон» сборной Украине обязательно нужно отдать должное. Обязательно нужно поблагодарить нашу главную команду страны. За возможность хоть на время вернуться в мир. Вернуться в хорошие привычки. Вернуться домой.