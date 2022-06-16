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Лига чемпионов
16 июня 2022, 00:23 | Обновлено 16 июня 2022, 00:40
782
2

Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов

Планируется, что турнир открытия сезона будет проходить в США в августе

16 июня 2022, 00:23 | Обновлено 16 июня 2022, 00:40
782
2
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА планирует создать новый ежегодный «турнир открытия» для топ-клубов Европы.

По данным L'Equipe, с 2024 года УЕФА хочет организовать турнир для 4 самых сильных команд Европы, включая победителя Лиги чемпионов последнего сезона.

Команды сыграют по системе финала четырех: два полуфинала, а затем матч за третье место и финал.

Планируется, что турнир будет проходить в США в середине августе, перед стартом сезона Лиги чемпионов. В УЕФА считают, что это популяризация футбола. Но видимо, по финансам это позволит заработать дополнительную прибыль.

Руководство европейского футбола готовится к запуску «турнира открытия» с сезона 2024/25 годов.

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Источник L'Equipe
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Spectra
За*бали. Футболистов жалко когда им отдыхать?
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+1
BekXan
Ці кончені роблять все щоб футбол перестав бути цікавим
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0
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