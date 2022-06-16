Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Планируется, что турнир открытия сезона будет проходить в США в августе
УЕФА планирует создать новый ежегодный «турнир открытия» для топ-клубов Европы.
По данным L'Equipe, с 2024 года УЕФА хочет организовать турнир для 4 самых сильных команд Европы, включая победителя Лиги чемпионов последнего сезона.
Команды сыграют по системе финала четырех: два полуфинала, а затем матч за третье место и финал.
Планируется, что турнир будет проходить в США в середине августе, перед стартом сезона Лиги чемпионов. В УЕФА считают, что это популяризация футбола. Но видимо, по финансам это позволит заработать дополнительную прибыль.
Руководство европейского футбола готовится к запуску «турнира открытия» с сезона 2024/25 годов.
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