Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов

УЕФА планирует создать новый ежегодный «турнир открытия» для топ-клубов Европы.

По данным L'Equipe, с 2024 года УЕФА хочет организовать турнир для 4 самых сильных команд Европы, включая победителя Лиги чемпионов последнего сезона.

Команды сыграют по системе финала четырех: два полуфинала, а затем матч за третье место и финал.

Планируется, что турнир будет проходить в США в середине августе, перед стартом сезона Лиги чемпионов. В УЕФА считают, что это популяризация футбола. Но видимо, по финансам это позволит заработать дополнительную прибыль.

Руководство европейского футбола готовится к запуску «турнира открытия» с сезона 2024/25 годов.