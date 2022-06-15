Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
15 июня в швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки 2-го раунда отбора
Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги конференций 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 15 июня.
С Q2 вступает в борьбу представитель Украины – Ворскла (5-е место в прерванном сезоне УПЛ).
Полтавскому клубу, который является сеяным по Основному пути, в соперники досталась команда АИК (Швеция).
Первый матч пройдет в Швеции, а ответный – на поле, которое будет считаться для полтавчан домашним.
Матчи второго отборочного раунда Q2 пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК, в котором начнет выступления луганская «Заря» (4-е место в прерванном сезоне УПЛ).
Лига конференций 2022/23
2-й раунд квалификации, 21 и 28 июля
Путь чемпионов
Основной путь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Капитан Гарри Кейн и коуч Гарет Саутгейт пытаются понять причины фиаско
Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью с Ирландией