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Лига Европы
15 июня 2022, 14:20 | Обновлено 15 июня 2022, 14:45
1699
0

Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций

15 июня в швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки 2-го раунда отбора

15 июня 2022, 14:20 | Обновлено 15 июня 2022, 14:45
1699
0
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги конференций 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 15 июня.

С Q2 вступает в борьбу представитель Украины –  Ворскла (5-е место в прерванном сезоне УПЛ).

Полтавскому клубу, который является сеяным по Основному пути, в соперники досталась команда  АИК (Швеция).

Первый матч пройдет в Швеции, а ответный – на поле, которое будет считаться для полтавчан домашним.

Матчи второго отборочного раунда Q2 пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК, в котором начнет выступления луганская «Заря» (4-е место в прерванном сезоне УПЛ).

Лига конференций 2022/23

2-й раунд квалификации, 21 и 28 июля

Путь чемпионов

Основной путь

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Источник Sport.ua
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