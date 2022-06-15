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  4. ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
Бельгия
15 июня 2022, 22:22 |
1008
0

ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне

Эдуард забивает редко, но красавцы

15 июня 2022, 22:22 |
1008
0
ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Гол украинского защитника Эдуарда Соболя признан болельщиками «Брюгге» лучшим в сезоне.

27-летний легионер «черно-синих» отличился мощным ударом в матче чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаза» (1:0).

Любопытно, что это был единственный результативный удар украинца в текущем сезоне.

 
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Эдуард Соболь Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Сен-Жилуаз
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Источник ФК Брюгге
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