Бельгия15 июня 2022, 22:22 |
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ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
Эдуард забивает редко, но красавцы
15 июня 2022, 22:22 |
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Гол украинского защитника Эдуарда Соболя признан болельщиками «Брюгге» лучшим в сезоне.
27-летний легионер «черно-синих» отличился мощным ударом в матче чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаза» (1:0).
Любопытно, что это был единственный результативный удар украинца в текущем сезоне.
Het is beslist... de geweldige pegel van Eduard Sobol is jullie #GOTY! 💥 pic.twitter.com/wr3ytcxrCl— Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 15, 2022
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