ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне

Гол украинского защитника Эдуарда Соболя признан болельщиками «Брюгге» лучшим в сезоне.

27-летний легионер «черно-синих» отличился мощным ударом в матче чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаза» (1:0).

Любопытно, что это был единственный результативный удар украинца в текущем сезоне.