2-й тур
Сен-Жилуаз
0 : 1
Брюгге
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Вот это страйк! Соболь принес Брюгге победу в матче в Бельгии

Гол украинца оказался единственным

  • 01.08.2021 17:10
  • 5767 просмотров
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Вот это страйк! Соболь принес Брюгге победу в матче в Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Сегодня «Брюгге» во втором туре чемпионата Бельгии на выезде обыграл «Сен-Жилуаз» со счетом 1:0.

Украинский защитник Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва вместо Баса Доста.

А на 84-й минуте Соболь забил отличный гол и принес «Брюгге» 3 очка:

 

 

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Соболь (Брюгге).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 01.08.2021 18:11
    0
    Надеюсь что новый тренер сборной будет более гибким и адекватным в плане определения основного состава.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.08.2021 18:07
    0
    Отлично поймал мяч! Соболя надо пробовать на левый фланг полузащиты в сборной. При обороне ему скорости и надежности немного не хватает, а в атаке очень неплохо смотрится.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:06
    0
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 17:50
    0
    bullyUA, 01.08.2021 17:29
    "Собол"
    Это как анекдот про грузина.
    - Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
    а также "тарелька" (тарелка) и "кон" (конь)...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 17:48
    0
    rasta13, 01.08.2021 17:28
    В прошлом сезоне был такой же гол, но этот красивей вышел, пробить с воздуха и от штанги залетел, круто.
    от вратаря в штангу и потом в ворота
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 17:48
    0
    Собол
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 17:47
    -1
    bullyUA, 01.08.2021 17:29
    "Собол"
    Это как анекдот про грузина.
    - Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
    там было не так, и грузин сказал украинцу, не с!ль, а сол, чурка нерусский...
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 17:46
    +3
    Пострайкал бы лучше 1 сентября в Казахстане.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.08.2021 17:29
    0
    "Собол"
    Это как анекдот про грузина.
    - Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
    Ссылка
    rasta13
      rasta13, 01.08.2021 17:28
    +4
    В прошлом сезоне был такой же гол, но этот красивей вышел, пробить с воздуха и от штанги залетел, круто.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.08.2021 17:26
    +6
    rosti79, 01.08.2021 17:16
    теперь хоть за зборную будут выпускать
    Он уже такие забивал... и не выпускали за Сборную
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 17:23
    +6
    Красава!!!!смотрел игру Соболь лучший в Брюгге,ну на евро наш бывший тренер Адрюшка ставил бокопора БастМоленко
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 01.08.2021 17:17
    +6
    Соболь
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 01.08.2021 17:16
    +6
    теперь хоть за зборную будут выпускать
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 01.08.2021 17:16
    +5
    красава!
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 01.08.2021 17:15
    +1
    Прям ка Зидан.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.08.2021 17:26
    +6
    rosti79, 01.08.2021 17:16
    теперь хоть за зборную будут выпускать
    Он уже такие забивал... и не выпускали за Сборную
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 17:23
    +6
    Красава!!!!смотрел игру Соболь лучший в Брюгге,ну на евро наш бывший тренер Адрюшка ставил бокопора БастМоленко
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 01.08.2021 17:17
    +6
    Соболь
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 01.08.2021 17:16
    +6
    теперь хоть за зборную будут выпускать
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 01.08.2021 17:16
    +5
    красава!
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 01.08.2021 17:28
    +4
    В прошлом сезоне был такой же гол, но этот красивей вышел, пробить с воздуха и от штанги залетел, круто.
    Ссылка
    апк
    online
      апк, 01.08.2021 17:46
    +3
    Пострайкал бы лучше 1 сентября в Казахстане.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 01.08.2021 17:15
    +1
    Прям ка Зидан.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 01.08.2021 18:11
    0
    Надеюсь что новый тренер сборной будет более гибким и адекватным в плане определения основного состава.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.08.2021 18:07
    0
    Отлично поймал мяч! Соболя надо пробовать на левый фланг полузащиты в сборной. При обороне ему скорости и надежности немного не хватает, а в атаке очень неплохо смотрится.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:06
    0
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 17:50
    0
    bullyUA, 01.08.2021 17:29
    "Собол"
    Это как анекдот про грузина.
    - Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
    а также "тарелька" (тарелка) и "кон" (конь)...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 17:48
    0
    rasta13, 01.08.2021 17:28
    В прошлом сезоне был такой же гол, но этот красивей вышел, пробить с воздуха и от штанги залетел, круто.
    от вратаря в штангу и потом в ворота
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 17:48
    0
    Собол
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.08.2021 17:29
    0
    "Собол"
    Это как анекдот про грузина.
    - Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
    Ссылка
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