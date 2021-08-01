ВИДЕО. Вот это страйк! Соболь принес Брюгге победу в матче в Бельгии

Сегодня «Брюгге» во втором туре чемпионата Бельгии на выезде обыграл «Сен-Жилуаз» со счетом 1:0.

Украинский защитник Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва вместо Баса Доста.

А на 84-й минуте Соболь забил отличный гол и принес «Брюгге» 3 очка: