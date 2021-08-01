ВИДЕО. Вот это страйк! Соболь принес Брюгге победу в матче в Бельгии

Сегодня «Брюгге» во втором туре чемпионата Бельгии на выезде обыграл «Сен-Жилуаз» со счетом 1:0.
Украинский защитник Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва вместо Баса Доста.
А на 84-й минуте Соболь забил отличный гол и принес «Брюгге» 3 очка:
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Соболь (Брюгге).
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Источник — Sport.ua
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Это как анекдот про грузина.
- Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
Это как анекдот про грузина.
- Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
Это как анекдот про грузина.
- Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
Это как анекдот про грузина.
- Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
Это как анекдот про грузина.
- Никак не пойму, почему слово "вилька" пишется без мягкого знака, а слово "сол" пишется с мягким знаком.
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