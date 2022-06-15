От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса

Имя Джексона Мартинеса хорошо известно любителям футбола с хотя бы десятилетним стажем. Этот колумбиец свой путь к триумфу в Европе начинал, как и многие южноамериканцы, с «Порту». «Драконы» отыскали Мартинеса в Мексике, где тот колотил голы в составе «Хагуарес Чьяпас». Справедливости ради, селекционеры «Порту» не открыли звезду нового бомбардира, так как Джексон и до этого забивал весьма прилично, причем как за «Хагуарес Чьяпас», так и за родной колумбийский «Индепендьенте Медельин».

Последний фактор объясняет, почему «Порту» летом 2012 года отважился заплатить за трансфер Мартинеса 11 миллионов долларов, что эквивалентно по тогдашнему курсу почти 9 миллионам евро. В стане «драконов» Джексон провел три полноценных сезона, причем с ходу доказал, что способен забивать помногу не только в лигах Колумбии или Мексики, но и в Европе. В дебютном сезоне на счету Мартинеса оказалось 26 голов в 30 поединках чемпионата Португалии, во втором – 20 в 30, в третьем – 21 в 30.

В 2014 году Джексон Мартинес в составе сборной Колумбии принял участие в чемпионате мира. На турнире в Бразилии форварду «Порту» удалось провести 3 поединка, в которых он отличился 2 забитыми мячами (дублем форвард расписался в воротах сборной Японии на групповой стадии). Колумбия на том чемпионате мира добралась до четвертьфинала, где уступила Бразилии, а ряд ее игроков существенно нарастил капитализацию на трансферном рынке.

Но в «Порту» понимали, когда нужно отпускать Мартинеса. «Драконы» славятся тем, что почти всегда точно угадывают момент, когда клубу стоит продать того или иного лидера, чтоб получить на нем максимальную выгоду и не передержать исполнителя до стадии начала регресса. Именно поэтому Джексон провел в Португалии после ЧМ-2014 еще один сезон, а уж затем за 35 миллионов евро отбыл в мадридский «Атлетико».



Getty Images/Global Images Ukraine. Джексон Мартинес

Переезд в Испанию стал для Мартинеса, который уже получил признание, как топ-форвард благодаря успехам с «Порту», первым шагом к закату карьеры. На момент трансфера в «Атлетико» Джексону было 28 лет – прекрасный возраст для форварда, к которому он успевает набраться достаточно опыта для игр на серьезном уровне, а также все еще сохраняет отличные физические кондиции. Но если с первым у Мартинеса проблем не возникло, то вот со вторым – наоборот…

В «Атлетико» Джексон неплохо стартовал, отличившись дебютным забитым мячом уже во втором своем поединке в рамках Ла Лиги, однако с ходу завоевать статус ключевого форварда не смог. Впрочем, Диего Симеоне на протяжении одиннадцати туров подряд выпускал колумбийца на поле, и тот сумел записать в актив 2 гола и 1 ассист. Фатальным для Мартинеса стало 13 ноября 2015 года, когда форвард получил на тренировке травму лодыжки, оставившую его вне футбола до конца года.

В январе 2016-го Джексон Мартинес вернулся на поле, но Диего Симеоне и боссы «Атлетико» вовремя поняли – прежней отдачи от этого форварда получить более вряд ли удастся. Именно поэтому, когда в феврале на горизонте возник «Гуанчжоу Эвергранд», соривший деньгами в то время налево и направо, в стане «матрасников» не долго упирались в вопросе продажи нападающего. За экс-голеадора «Порту» китайский клуб отвалил 42 миллиона евро, благодаря чему Мартинес вошел в топ-5 самых дорогостоящих футболистов в истории колумбийского футбола.

В то время в Поднебесной пытались создать топовую футбольную лигу. Клубы, имеющие щедрых и богатых спонсоров из числа местных успешных компаний, позволяли себе фантастические сделки. В частности, благодаря шальным деньгам в Китай удалось зазвать бразильцев Оскара, Халка, Паулиньо и Алекса Тейшейру, аргентинцев Карлоса Тевеса и Эсекьеля Лавесси, колумбийцев Фредди Гуарина и Джексона Мартинеса, сенегальца Дембу Ба и многих других известных футболистов.

Помимо фантастической зарплаты, которая по неофициальным данным составила 12 миллионов евро в год, Джексон Мартинес рассчитывал получить в Китае еще и возможность полноценно реанимировать карьеру, но травма лодыжки не дала ему этого сделать. Рецидив повреждения произошел у колумбийца уже в апреле, из-за чего Джексон пролежал в лазарете до начала августа, а уже в октябре форвард снова сломался и опять-таки причиной его обращения к медикам стала злосчастная лодыжка.

В лазарете Джексон Мартинес провел почти два года, а если точнее, то 655 дней, вернувшись на поле лишь в августе 2018-го. За «Гуанчжоу Эвергранд» колумбийский форвард смог провести лишь 16 поединков, отличившись 6 результативным действиями (4 гола + 2 ассиста). Каждый матч, который форвард провел за китайский клуб, обошелся казне последнего в 4 миллиона евро, а каждый гол – в 16,5 миллионов евро…

В конце августа 2018 года боссы «Гуанчжоу Эвергранд», окончательно разуверившись в способностях 31-летнего на тот момент Джексона Мартинеса вернуться на топовый бомбардирский уровень, отпустили колумбийца на правах аренды в скромный португальский «Портимоненсе». Там нападающий провел полтора года на правах аренды, а затем заключил полноценный контракт. Что правда, после двух сезонов колумбийцу пришлось покинуть и этот клуб. Старая травма напоминала о себе, и в конечном итоге вынудила Джексона Мартинеса огласить о завершении карьеры в декабре 2020-го в возрасте 34 лет.

Незадолго до выхода на футбольную пенсию Джексон Мартинес разразился критикой в адрес медиков мадридского «Атлетико». Именно их он считал виновными в своих проблемах с лодыжкой. Колумбиец заявил, что неправильное лечение, которое ему назначили в стане «матрасников», привело к перетеканию проблемы с лодыжкой в хроническую форму, из-за чего де-факто рухнула вся концовка карьеры Мартинеса.

«Легче всего тогда было уйти. Но для меня это была ежедневная борьба. Эта проблема не давала мне спать. Я ощущал дискомфорт на каждой тренировке, каждый раз, когда ложился спать… Почти каждую ночь, в 3-4 часа, я как по часам просыпался из-за дискомфорта в ногах. Требовалось несколько минут, чтобы он ушел, и я снова имел возможность заснуть», - признавался колумбиец.

Постоянные проблемы со здоровьем привели Джексона Мартинеса к вере в Бога. В сентябре 2018 года, когда колумбиец еще продолжал активную футбольную карьеру, параллельно он начал заниматься музыкой. В частности, в тот период вышел его первый альбом под названием «Я не буду бояться», в который вошли семь песен религиозного содержания. В них Джексон Мартинес рассказывал слушателям свою историю жизни, в частности, о страданиях, перенесенных в связи с травмами.

С тех пор футбол отошел для Джексона Мартинеса на второй план, и после завершения карьеры, он всецело погрузился в мир музыки. В начале мая нынешнего года колумбиец презентовал свой второй альбом под названием «Без сомнений», содержащий девять песен, все из которых связаны с религией, посвящены Богу и Библии. Вместе с релизом главной песни альбома, которая и дала тому название, пресс-служба Джексона Мартинеса выпустила заявление, в котором объяснила, о чем песни колумбийца: «В них рассказывается о том, насколько банальности бытия и различные соблазны отвлекают каждого человека от воли Бога и как, занимаясь мирскими делами изо дня в день, теряется возможность отыскать истинное счастье и удовлетворение в Творце».

Джексон Мартинес записал альбом в стиле рэп, и в ближайшее время нацеливается совершить гастрольную поездку по Соединенным Штатам Америки, чтобы представить его публике и заявить о себе миру теперь уже не как о топ-форварде в футболе, а как о талантливом музыканте, чье творчество служит приобщению все большего количества людей к религии.



Текст: meta.ua/sport