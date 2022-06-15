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  4. Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 12:49 |
2440
0

Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо

Центрбек Родриго провел за «бело-синих» 58 матчей

15 июня 2022, 12:49 |
2440
0
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
ФК Понте Прета. Родриго

Бывший вингер «Динамо» Дуду, который ныне защищает цвета бразильского «Палмейраса», вспомнил, кто из его соотечественников наводил ужас на украинцев киевской команды.

«Многие очень боялись Родриго, игравшего на позиции центрального защитника. Он был сумасшедшим, он бил украинцев. Украинцы его боялись. Он буквально надирал им задницы на тренировках. Помню, как Родриго пнул под зад одноклубника в «Динамо» за то, что он приготовился исполнить штрафной удар» - сказал Дуду.

Напомним, у Родриго во времена выступлений в «Динамо» случился публичный конфликт с Александром Алиевым. В матче дублирующего состава бразилец ударил украинца за то, что тот не позволил ему исполнить штрафной. Спустя много лет Родриго признался, что был неправ в этом эпизоде, так как штатным исполнителем стандартов в дубле «Динамо» на тот момент был именно Алиев.

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Источник UOL Esporte
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