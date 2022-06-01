Установка Петракова, слезы Зинченко, бой Усика с Джошуа могут перенести

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 мая.

1A. ВИДЕО. Тренировка сборной Украины накануне матча против Шотландии

Все поздравили с днем рождения Георгия Бущана, которому исполнилось 28 лет

1B. ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго

Утром Петраков определит заявку из 23-х игроков

2A. Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война – на поле»

Тренер рассказал о подготовке к важному поединку

2B. Играем в Петракова. Каким будет состав Украины на битву с Шотландией

Анализируем, с кем и чем сборная Украины подошла к важнейшему поединку

2C. ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне

Александр говорил сквозь слезы

3. Бой Усик – Джошуа могут перенести

Официально о реванше все еще не объявили

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал звезду Интера

Иван Перишич продолжит карьеру в АПЛ

4B. Ференцварош нацелен приобрести вингера Динамо

Георгий Цитаишвили только недавно попрощался с «Вислой»

5. Мировой рекорд! Ткачук и Рыжикова – в топ-3 в Чехии на необычной дистанции

На дистанции 300 м с барьерами нидерландка Фемке Бол побила мировой рекорд

6A. Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос

Рафа в пятнадцатый раз пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции

6B. Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Александр с 12-й попытки обыграл соперника из первой десятки на турнире Grand Slam

7A. Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос

Люда впервые в карьере пробилась в 1/2 финала на турнире Grand Slam

7B. Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос

Марта завершила выступления в Париже

8. Чемпионат мира по хоккею: тенденции, изюминки, курьезы и метаморфозы

Блогер Sport.ua подводит итоги мирового хоккейного форума, завершившегося в Финляндии

9. ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке

Место среди лучших нашлось и для Мирчи Луческу

10. Полный ордец

Он наступает, когда принципы вторичны, а вот деньги – на первом месте