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Другие новости
01 июня 2022, 07:00 | Обновлено 01 июня 2022, 07:28
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Установка Петракова, слезы Зинченко, бой Усика с Джошуа могут перенести

Главные новости за 31 мая на Sport.ua

01 июня 2022, 07:00 | Обновлено 01 июня 2022, 07:28
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0
Установка Петракова, слезы Зинченко, бой Усика с Джошуа могут перенести
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 мая.

1A. ВИДЕО. Тренировка сборной Украины накануне матча против Шотландии
Все поздравили с днем рождения Георгия Бущана, которому исполнилось 28 лет

1B. ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго
Утром Петраков определит заявку из 23-х игроков

2A. Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война – на поле»
Тренер рассказал о подготовке к важному поединку

2B. Играем в Петракова. Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Анализируем, с кем и чем сборная Украины подошла к важнейшему поединку

2C. ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне
Александр говорил сквозь слезы

3. Бой Усик – Джошуа могут перенести
Официально о реванше все еще не объявили

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал звезду Интера
Иван Перишич продолжит карьеру в АПЛ

4B. Ференцварош нацелен приобрести вингера Динамо
Георгий Цитаишвили только недавно попрощался с «Вислой»

5. Мировой рекорд! Ткачук и Рыжикова – в топ-3 в Чехии на необычной дистанции
На дистанции 300 м с барьерами нидерландка Фемке Бол побила мировой рекорд

6A. Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Рафа в пятнадцатый раз пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции

6B. Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Александр с 12-й попытки обыграл соперника из первой десятки на турнире Grand Slam

7A. Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Люда впервые в карьере пробилась в 1/2 финала на турнире Grand Slam

7B. Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Марта завершила выступления в Париже

8. Чемпионат мира по хоккею: тенденции, изюминки, курьезы и метаморфозы
Блогер Sport.ua подводит итоги мирового хоккейного форума, завершившегося в Финляндии

9. ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Место среди лучших нашлось и для Мирчи Луческу

10. Полный ордец
Он наступает, когда принципы вторичны, а вот деньги – на первом месте

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Источник Sport.ua
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