ВИДЕО. Тренировка сборной Украины накануне матча против Шотландии

Утро 31 мая сборная Украины встретила в Шотландии. Накануне вечером к команде присоединился Андрей Лунин, и сейчас в составе все 26 игроков, на которых в июньских матчах рассчитывает Александр Петраков.

На завтраке команда поздравила с днем ​​рождения Георгия Бущана, которому исполнилось 28 лет. С пожеланием счастья, здоровья, многих лет ребята по-дружески обнимали голкипера-великана. А на ужине Георгий получил от команды игровую футболку с номером 28 и автографами всех партнеров по команде и главного тренера. Этот подарок команда приготовила тайком, поэтому для вратаря, чья форма, как известно, отличается от одежды полевых игроков, этот презент стал приятной неожиданностью. К слову, именно Георгий изображен на страницах газеты, которую гости отеля Crowne Plaza могут бесплатно получить на рецепции.

Утром же после завтрака ребята прогулялись по побережью важнейшей реки Шотландии – Клайд, берущей свое начало на северных склонах Южношотландской возвышенности. И хотя променад был по желанию, пройтись и подышать воздухом захотело большинство команды. В Глазго сейчас достаточно свежо (14 градусов), однако, если нет дождя, гулять можно в удовольствие. Так что игроки воспользовались случаем. Следует заметить, что фактически каждый прохожий или даже водитель проезжавшей мимо автомобиля считал нужным поддержать украинцев. Дружеские возгласы «Украина!» и поднятый вверх большой палец – яркое свидетельство мощной поддержки, которую британцы оказывают украинскому народу с первых дней войны. Футболисты отвечали взаимностью, благодаря за теплые слова и соглашаясь на каждое предложение сфотографироваться.

О дилемме по поводу матча, возникшей у немалого количества шотландцев, сказал в интервью Sunday Times легендарный экс-капитан сборной Шотландии Грэм Сунесс, признавшийся, что ему будет трудно поддерживать родную команду: Я постоянно думаю, как я должен справиться с этим. Одна моя половина держит в голове, что это просто футбол, а другая возражает – действительно ли я хочу, чтобы мы победили их? Завтра будет очень эмоционально. Я не просто хочу, чтобы Украина поехала в Катар, – я хочу, чтобы она победила на этом чемпионате! Как долго мы еще будем прятать голову в песок, не осознавая ситуацию, в которой сейчас находится мир?

После обеда в Глазго похолодало, и погода стала более характерной для британского климата. Перед тренировкой дождь прекратился, но стоило украинцам завершить официальную сессию, как снова полил из ведра. Но, наконец, газон на Хэмпден Парк – в отличном состоянии, несмотря на осадки, которые здесь наблюдаются почти постоянно. Так что официальную тренировку сине-желтые провели в хорошем настроении. Ребята хорошо осознают, какое испытание их ждет, поэтому занимались самоотверженно и в удовольствие одновременно. После разминки, эстафет и квадрата футболисты отработали игровые серии, во время которых тренерский штаб имел возможность сделать заключительные прикидки по поводу модели на игру.

В предыгровом занятии приняли участие все 26 исполнителей: Денис Попов, как и прогнозировали накануне врачи национальной команды, присоединился к общей группе, работая на равных с остальными партнерами. Коуч определится с 23 игроками, которые попадут в заявку на матч, а вечером перед выездом на игру – со стартовым составом. До поединка, которого Украина и весь мир с нетерпением ждет полгода, остается меньше суток.

Список игроков сборной Украины