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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война - на поле»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 20:58 |
592
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война - на поле»

Тренер рассказал о подготовке к важному поединку

31 мая 2022, 20:58 |
592
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война - на поле»
uaf.ua

Наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

 - Тяжело ли сосредоточиться на футболе, когда в Украине идет война?
 
 - Очень сложно. Ребята думают о своих родных, о своем доме. Приходится шутить где-то, общаться с ними. Говорить, что у нас своя война - на футбольном поле. Ребята молодцы, мы подходим к игре в хорошем настроении.
 
 - Матч с Шотландией - самый важный для вас в карьере? И что вы скажите ребятам перед игрой?
 
 - Да, на этом уровне - это самый важный матч моей жизни. А то, что я буду им говорить - это наше командное дело, оно должно остаться внутри. Об этом говорить публично не буду.
 
 - Не сыграют у соперника Тирни и Паттерсон. Ваше мнение?
 
 - У Шотландии есть, кому заменить игроков. Как и у нас, если бы кого-то не было. У соперника все нормально, на игру их отсутствие не повлияет.
 
 - Расскажите о форме игроков, которые выступают в УПЛ и в последнее время не имели серьезной игровой практики.
 
 - Так вышло, что мы провели только три контрольных матча. Как будут выглядеть игроки - посмотрим завтра.

Матч состоится 1 июня, начало в 21:45.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков Шотландия - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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