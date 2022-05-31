Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война - на поле»
Тренер рассказал о подготовке к важному поединку
Наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
- Тяжело ли сосредоточиться на футболе, когда в Украине идет война?
- Очень сложно. Ребята думают о своих родных, о своем доме. Приходится шутить где-то, общаться с ними. Говорить, что у нас своя война - на футбольном поле. Ребята молодцы, мы подходим к игре в хорошем настроении.
- Матч с Шотландией - самый важный для вас в карьере? И что вы скажите ребятам перед игрой?
- Да, на этом уровне - это самый важный матч моей жизни. А то, что я буду им говорить - это наше командное дело, оно должно остаться внутри. Об этом говорить публично не буду.
- Не сыграют у соперника Тирни и Паттерсон. Ваше мнение?
- У Шотландии есть, кому заменить игроков. Как и у нас, если бы кого-то не было. У соперника все нормально, на игру их отсутствие не повлияет.
- Расскажите о форме игроков, которые выступают в УПЛ и в последнее время не имели серьезной игровой практики.
- Так вышло, что мы провели только три контрольных матча. Как будут выглядеть игроки - посмотрим завтра.
Матч состоится 1 июня, начало в 21:45.
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