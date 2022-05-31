Александр ПЕТРАКОВ: «Говорю ребятам, что у сборной своя война - на поле»

Наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

- Тяжело ли сосредоточиться на футболе, когда в Украине идет война?



- Очень сложно. Ребята думают о своих родных, о своем доме. Приходится шутить где-то, общаться с ними. Говорить, что у нас своя война - на футбольном поле. Ребята молодцы, мы подходим к игре в хорошем настроении.



- Матч с Шотландией - самый важный для вас в карьере? И что вы скажите ребятам перед игрой?



- Да, на этом уровне - это самый важный матч моей жизни. А то, что я буду им говорить - это наше командное дело, оно должно остаться внутри. Об этом говорить публично не буду.



- Не сыграют у соперника Тирни и Паттерсон. Ваше мнение?



- У Шотландии есть, кому заменить игроков. Как и у нас, если бы кого-то не было. У соперника все нормально, на игру их отсутствие не повлияет.



- Расскажите о форме игроков, которые выступают в УПЛ и в последнее время не имели серьезной игровой практики.



- Так вышло, что мы провели только три контрольных матча. Как будут выглядеть игроки - посмотрим завтра.

Матч состоится 1 июня, начало в 21:45.