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  4. Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2022, 02:16 | Обновлено 01 июня 2022, 02:30
179
2

Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос

Рафа в пятнадцатый раз пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции

01 июня 2022, 02:16 | Обновлено 01 июня 2022, 02:30
179
2
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

31 мая состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

13-кратный победитель соревнований добыл победу в четырех сетах.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4)

Это была 59-я встреча между теннисистами, серб все еще ведет 30-29. В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 8 из 10 поединков.

В полуфинале Рафаэль сразится против Александра Зверева из Германии.

В прошлом году Джокович остановил Надаля в полуфинале, после чего взял титул.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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Мосій Шило
РАФА,браво! ТЫ великий мастер и чемпион!!!!!!!!!!!!!!!! Ждем 22 большой шлем!!!!!!
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Svetlana Tsimakouridze
ну от рафа раздеребаниб жоковіча, хто ж гадав, а от...
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