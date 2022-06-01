Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос

31 мая состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

13-кратный победитель соревнований добыл победу в четырех сетах.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4)

Это была 59-я встреча между теннисистами, серб все еще ведет 30-29. В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 8 из 10 поединков.

В полуфинале Рафаэль сразится против Александра Зверева из Германии.

В прошлом году Джокович остановил Надаля в полуфинале, после чего взял титул.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine