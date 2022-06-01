Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Рафа в пятнадцатый раз пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции
31 мая состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
13-кратный победитель соревнований добыл победу в четырех сетах.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4)
Это была 59-я встреча между теннисистами, серб все еще ведет 30-29. В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 8 из 10 поединков.
В полуфинале Рафаэль сразится против Александра Зверева из Германии.
В прошлом году Джокович остановил Надаля в полуфинале, после чего взял титул.
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