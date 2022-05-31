Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла американкам Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.

Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:2, 5:7

На матчболе соперниц Марта допустила двойную ошибку.

Отметим, что Костюк второй раз в карьере играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, но снова уступила.

Украинка выступала и в одиночном разряде, но проиграла в первом круге.