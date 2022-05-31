Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Марта завершила выступления в Париже
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла американкам Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.
Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:2, 5:7
На матчболе соперниц Марта допустила двойную ошибку.
Отметим, что Костюк второй раз в карьере играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, но снова уступила.
Украинка выступала и в одиночном разряде, но проиграла в первом круге.
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