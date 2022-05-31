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  4. Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2022, 16:53 | Обновлено 31 мая 2022, 16:54
314
6

Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос

Марта завершила выступления в Париже

31 мая 2022, 16:53 | Обновлено 31 мая 2022, 16:54
314
6
Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла американкам Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.

Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:2, 5:7

На матчболе соперниц Марта допустила двойную ошибку.

Отметим, что Костюк второй раз в карьере играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, но снова уступила.

Украинка выступала и в одиночном разряде, но проиграла в первом круге.

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Мэдисон Киз Марта Костюк Тейлор Таунсенд Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Santk86
Результат то неплохой, но таких соперниц они обязаны были обыгрывать. Куда делась подача у Марты, сейчас это самое слабое звено в ее игре.  
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0
Valerie
Сподіваюсь, Марта попросить вибачення у Рузе. Румунка тягла, тягла, а Марта ..., що нею не так?
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0
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Santk86
Марта не когда не будет топ теннисисткой если продолжит на  матчболах делать двойные ошибки. 
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0
Santk86
Матч неиспользованных моментов, столько у них было шансов легко выиграть в двух сетах, а в итоге так бездарно проиграть в трех.
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0
Spectra
Жаль... Но подачи Марты, и решили исход матча. Но ничего 1/4 хороший результат. Надеюсь их увидеть снова!
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0
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