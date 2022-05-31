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  4. ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго
Чемпионат мира
31 мая 2022, 23:15 |
800
0

ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго

Утром Петраков определит заявку из 23-х игроков

31 мая 2022, 23:15 |
800
0
ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго
uaf.ua

Сборная Украины во вторник успела сделать сразу несколько дел: поздравила Георгия Бущана с днем рождения, погуляла по Глазго, а также провела тренировку на стадионе Хэмпден Парк.

Работали все 26 игроков, которые прибыли в Шотландию. Утром в среду тренер Александр Петраков определится с заявкой из 23-х футболистов.

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня, начало в 21:45.

 

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Источник Украинская ассоциация футбола
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