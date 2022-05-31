Чемпионат мира31 мая 2022, 23:15 |
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ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго
Утром Петраков определит заявку из 23-х игроков
31 мая 2022, 23:15 |
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Сборная Украины во вторник успела сделать сразу несколько дел: поздравила Георгия Бущана с днем рождения, погуляла по Глазго, а также провела тренировку на стадионе Хэмпден Парк.
Работали все 26 игроков, которые прибыли в Шотландию. Утром в среду тренер Александр Петраков определится с заявкой из 23-х футболистов.
Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня, начало в 21:45.
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