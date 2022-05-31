ФОТО. Финал подготовки. Сборная Украины провела тренировку в Глазго

Сборная Украины во вторник успела сделать сразу несколько дел: поздравила Георгия Бущана с днем рождения, погуляла по Глазго, а также провела тренировку на стадионе Хэмпден Парк.

Работали все 26 игроков, которые прибыли в Шотландию. Утром в среду тренер Александр Петраков определится с заявкой из 23-х футболистов.

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня, начало в 21:45.