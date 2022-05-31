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  4. ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне
Чемпионат мира
31 мая 2022, 21:43 | Обновлено 31 мая 2022, 21:52
958
0

ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне

Александр говорил сквозь слезы

31 мая 2022, 21:43 | Обновлено 31 мая 2022, 21:52
958
0
ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне
УАФ. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции перед встерчей с командой Шотландии.

Александр, отвечая на вопросы о войне с россией, был очень эмоционален.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

 

 

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сборная Украины по футболу пресс-конференция ЧМ-2022 по футболу Александр Зинченко Шотландия - Украина
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Источник Sport.ua
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