Чемпионат мира31 мая 2022, 21:43 | Обновлено 31 мая 2022, 21:52
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ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне
Александр говорил сквозь слезы
31 мая 2022, 21:43 | Обновлено 31 мая 2022, 21:52
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Игрок сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции перед встерчей с командой Шотландии.
Александр, отвечая на вопросы о войне с россией, был очень эмоционален.
Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
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