ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне

Игрок сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции перед встерчей с командой Шотландии.

Александр, отвечая на вопросы о войне с россией, был очень эмоционален.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».