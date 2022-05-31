Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Александр с 12-й попытки обыграл соперника из первой десятки на турнире Grand Slam
Состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос.
Немец Александр Зверев неожиданно переиграл Карлоса Алькараса из Испании, который считался одним из главных фаворитов соревнований.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7)
Зверев прервал катастрофическую серию из 11 подряд поражений соперникам из первой десятки в рамках турниров Grand Slam. Для Александра это будет второй полуфинал Ролан Гаррос подряд.
В полуфинале Зверев сразится против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.
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