Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос.

Немец Александр Зверев неожиданно переиграл Карлоса Алькараса из Испании, который считался одним из главных фаворитов соревнований.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7)

Зверев прервал катастрофическую серию из 11 подряд поражений соперникам из первой десятки в рамках турниров Grand Slam. Для Александра это будет второй полуфинал Ролан Гаррос подряд.

В полуфинале Зверев сразится против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.