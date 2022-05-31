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  4. Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2022, 21:05 | Обновлено 31 мая 2022, 21:09
1038
1

Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Александр с 12-й попытки обыграл соперника из первой десятки на турнире Grand Slam

31 мая 2022, 21:05 | Обновлено 31 мая 2022, 21:09
1038
1
Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос.

Немец Александр Зверев неожиданно переиграл Карлоса Алькараса из Испании, который считался одним из главных фаворитов соревнований.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7)

Зверев прервал катастрофическую серию из 11 подряд поражений соперникам из первой десятки в рамках турниров Grand Slam. Для Александра это будет второй полуфинал Ролан Гаррос подряд.

В полуфинале Зверев сразится против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.

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Александр Зверев Карлос Алькарас Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Огненный матч. Алькарасу опыта ещё не хватает, но у него ещё все впереди!
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