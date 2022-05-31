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Ролан Гаррос
31 мая 2022, 19:02 | Обновлено 31 мая 2022, 19:09
955
20

Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос

Люда впервые в карьере пробилась в 1/2 финала на турнире Grand Slam

31 мая 2022, 19:02 | Обновлено 31 мая 2022, 19:09
955
20
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии одолела Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн, которые представляют Бельгию. 

Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Марина Заневская / Кимберли Циммерманн – 6:2, 5:7, 6:2

Киченок завершила матч подачей навылет.

Далее по сетке победительницы встречи Каролин Гарсия / Кристина Младенович – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Отметим, что Люда впервые сыграет в полуфинал турнира Grand Slam, в 2019-м она проиграла два четвертьфинала. 

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Марина Заневская Людмила Киченок Алена Остапенко Кимберли Циммерманн Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Spectra
Всех с победой! Большая победа, не только для Киченок, а для всего нашего парного тенниса!
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+4
Александр Ад
молодець Люда,і дякую Заневськой за жовто-блакітну стрічку на козирьку
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
Alehandro
Молодчинки! В третем сете при 0:2 взяли 6 геймов к ряду. Жаль, что Марта вылетела и финала нашего уже точно не будет..
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+2
Олександр Радченко
Хочу пару Остапенко/Костюк  ,Остапенко/Ястремська
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Олександр Радченко
Игра интересней чем  Костюк /Русе .Не пойму Остапенко она может выбрать себе и посильнее напарницу  
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0
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Stanislav Matusevych
Результат відмінний, але далі буде дуже складно, хто б не став суперниками. Проблема в тому, що Люда не дотягує до рівня напарниці, а сама Остапенко може настріляти по аутах у будь-який момент. Вихід у фінал буде серйозною несподіванкою, але все одно потрібно боротися до кінця.
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0
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