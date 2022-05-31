Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии одолела Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн, которые представляют Бельгию.

Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Марина Заневская / Кимберли Циммерманн – 6:2, 5:7, 6:2

Киченок завершила матч подачей навылет.

Далее по сетке победительницы встречи Каролин Гарсия / Кристина Младенович – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Отметим, что Люда впервые сыграет в полуфинал турнира Grand Slam, в 2019-м она проиграла два четвертьфинала.