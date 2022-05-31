Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Люда впервые в карьере пробилась в 1/2 финала на турнире Grand Slam
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии одолела Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн, которые представляют Бельгию.
Ролан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Марина Заневская / Кимберли Циммерманн – 6:2, 5:7, 6:2
Киченок завершила матч подачей навылет.
Далее по сетке победительницы встречи Каролин Гарсия / Кристина Младенович – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Отметим, что Люда впервые сыграет в полуфинал турнира Grand Slam, в 2019-м она проиграла два четвертьфинала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иско и Лунин не выиграли ЛЧ, потому что не сыграли в турнире ни одной минуты
Голкипер сборной Украины подвел итоги сезона