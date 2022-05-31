ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал звезду Интера

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании вингера «Интера» Ивана Перишича.

Контракт с 33-летним хорватом рассчитан на два года – до лета 2024 года. Перишич переходит в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Интером» истекает в конце июня.

Перишич выступал за «Интер» с лета 2015 года, а сезон 2019/2020 провел в аренде в «Баварии». В нынешнем сезоне на счету хорвата 10 голов и 9 ассистов в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Подписание Перишича – инициатива главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, с которым хорват уже работал в том же «Интере».