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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал звезду Интера
Англия
31 мая 2022, 17:48 |
664
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал звезду Интера

Иван Перишич продолжит карьеру в АПЛ

31 мая 2022, 17:48 |
664
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал звезду Интера
ФК Тоттенхэм

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании вингера «Интера» Ивана Перишича.

Контракт с 33-летним хорватом рассчитан на два года – до лета 2024 года. Перишич переходит в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Интером» истекает в конце июня.

Перишич выступал за «Интер» с лета 2015 года, а сезон 2019/2020 провел в аренде в «Баварии». В нынешнем сезоне на счету хорвата 10 голов и 9 ассистов в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Подписание Перишича – инициатива главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, с которым хорват уже работал в том же «Интере».

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Иван Перишич Тоттенхэм Интер Милан
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Источник ФК Тоттенхэм
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pol-55
Гадаю і Конте до літа 24 го,куди потім поміститься вся його *італоСімья*....
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