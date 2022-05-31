Тоттенхэм согласовал двухлетний контракт с Перишичем

«Тоттенхэм» усилит свой состав полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист согласовал коннтракт с лондонским клубом. Также Иван уже прошел медиционское обследование.

Официальное объявление о трансфере хавбека ожидается в ближайшее время.

В «Тоттенхэме» Перишич воссоединиться со своим бывшим тренером Антонио Конте, с которым он работал в «Интере».

Хорват играл за миланский клуб с 2015 года. В сезоне 2021/22 он провел за «нерадзурри» 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Перишича хотят подписать «Ювентус» и «Челси».