Тоттенхэм согласовал двухлетний контракт с Перишичем
Хорватский хавбек уже прошел медобследование
«Тоттенхэм» усилит свой состав полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист согласовал коннтракт с лондонским клубом. Также Иван уже прошел медиционское обследование.
Официальное объявление о трансфере хавбека ожидается в ближайшее время.
В «Тоттенхэме» Перишич воссоединиться со своим бывшим тренером Антонио Конте, с которым он работал в «Интере».
Хорват играл за миланский клуб с 2015 года. В сезоне 2021/22 он провел за «нерадзурри» 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Перишича хотят подписать «Ювентус» и «Челси».
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