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  4. Ответ за Дибалу? Ювентус может подписать звезду Интера
Италия
17 мая 2022, 17:28 |
423
0

Ответ за Дибалу? Ювентус может подписать звезду Интера

Иван Перишич может продолжить карьеру в Турине

17 мая 2022, 17:28 |
423
0
Ответ за Дибалу? Ювентус может подписать звезду Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Контракт Ивана Перишича с «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Переговоры между сторонами по поводу нового соглашения пока что не увенчались успехом.

Ситуацией хочет воспользоваться «Ювентус». Туринский клуб предлагает 33-летнему хорвату 3-летний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Это намного выгоднее предложения «Интера»: годичный контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Перишич готов остаться в «Интере», но только если предложение чемпионов Италии будет как минимум не хуже туринского. Также на игрока претендует «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Перишича 9 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. Подписание хорвата может стать для «Ювентуса» своеобразным ответом за Пауло Дибалу, который близок к переходу в «Интер», также на правах свободного агента.

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Интер Милан Ювентус Иван Перишич Челси
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Источник La Gazzetta dello Sport
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