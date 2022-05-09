Дибала отказал нескольким клубам ради трансфера в Интер

28-летний форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Аргентины Пауло Дибала близок к смене клубной прописки.

Аргентинский нападающий намерен подписать контракт с «Интером», поэтому отклоняет предложения других клубов.

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Соглашение Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года, поэтому он может перейти в стан «нерадзурри» на правах свободного агента.

Отметим, что «Интер» считается принципиальным врагом и соперником «Ювентуса».