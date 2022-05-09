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  4. Аллегри останется главным тренером Ювентуса, несмотря на отсутствие трофеев
Италия
09 мая 2022, 16:13 | Обновлено 09 мая 2022, 16:48
57
0

Аллегри останется главным тренером Ювентуса, несмотря на отсутствие трофеев

Туринский клуб не будет увольнять наставника

09 мая 2022, 16:13 | Обновлено 09 мая 2022, 16:48
57
0
Аллегри останется главным тренером Ювентуса, несмотря на отсутствие трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Руководство «Ювентуса» не собирается увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри, независимо от результатов сезона.

Туринский клуб в этом сезоне досрочно потерял шансы на победу в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Вильярреалу».

11 мая «Юве» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии, однако будущее Аллегри не будет зависеть от итогов данной игры.

Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.

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Массимилиано Аллегри Ювентус
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Источник Calciomercato
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