Италия09 мая 2022, 16:13 | Обновлено 09 мая 2022, 16:48
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Аллегри останется главным тренером Ювентуса, несмотря на отсутствие трофеев
Туринский клуб не будет увольнять наставника
09 мая 2022, 16:13 | Обновлено 09 мая 2022, 16:48
57
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Руководство «Ювентуса» не собирается увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри, независимо от результатов сезона.
Туринский клуб в этом сезоне досрочно потерял шансы на победу в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Вильярреалу».
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11 мая «Юве» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии, однако будущее Аллегри не будет зависеть от итогов данной игры.
Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.
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