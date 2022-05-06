Ювентус намерен арендовать голкипера Челси
Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Серии А
Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги.
Итальянский клуб клуб может взять 27-летнего футболиста «пенсионеров» в аренду. Также к Кепе присматривается каталонская «Барселона».
В этом сезоне Аррисабалага провел в АПЛ 4 матча, дважды отстояв на ноль. Действующий контракт Кепы с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» активировал опцию выкупа Кьезы.
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