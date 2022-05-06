Ювентус намерен арендовать голкипера Челси

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги.

Итальянский клуб клуб может взять 27-летнего футболиста «пенсионеров» в аренду. Также к Кепе присматривается каталонская «Барселона».

В этом сезоне Аррисабалага провел в АПЛ 4 матча, дважды отстояв на ноль. Действующий контракт Кепы с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» активировал опцию выкупа Кьезы.