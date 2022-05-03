Италия03 мая 2022, 10:19 | Обновлено 03 мая 2022, 10:23
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Ювентус активировал опцию выкупа Кьезы
На продаже форварда «Фиорентина» гарантированно заработает 40 млн евро
03 мая 2022, 10:19 | Обновлено 03 мая 2022, 10:23
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Нападающий Федерико Кьеза останется в «Ювентусе». Руководство туринского клуба активировало опцию выкупа.
Права на 24-летнего футболиста принадлежали «Фиорентине». На продаже Кьезы «фиалки» гарантированно заработают 40 млн евро, плюс еще 10 млн. Отметим, что за аренды «Ювентус» также выложил 10 млн евро.
В текущем сезоне Федерико Кьеза принял участие в 18 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
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