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  4. Ювентус активировал опцию выкупа Кьезы
Италия
03 мая 2022, 10:19 | Обновлено 03 мая 2022, 10:23
271
0

Ювентус активировал опцию выкупа Кьезы

На продаже форварда «Фиорентина» гарантированно заработает 40 млн евро

03 мая 2022, 10:19 | Обновлено 03 мая 2022, 10:23
271
0
Ювентус активировал опцию выкупа Кьезы
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Нападающий Федерико Кьеза останется в «Ювентусе». Руководство туринского клуба активировало опцию выкупа.

Права на 24-летнего футболиста принадлежали «Фиорентине». На продаже Кьезы «фиалки» гарантированно заработают 40 млн евро, плюс еще 10 млн. Отметим, что за аренды «Ювентус» также выложил 10 млн евро.

В текущем сезоне Федерико Кьеза принял участие в 18 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Ювентус Фиорентина трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A Федерико Кьеза
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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