Ювентус активировал опцию выкупа Кьезы

Нападающий Федерико Кьеза останется в «Ювентусе». Руководство туринского клуба активировало опцию выкупа.

Права на 24-летнего футболиста принадлежали «Фиорентине». На продаже Кьезы «фиалки» гарантированно заработают 40 млн евро, плюс еще 10 млн. Отметим, что за аренды «Ювентус» также выложил 10 млн евро.

В текущем сезоне Федерико Кьеза принял участие в 18 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.