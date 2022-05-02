Милан и Ювентус борются за хавбека Манчестер Юнайтед

Два гранда Серии А, «Милан» и «Ювентус», проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Его контракт истекает летом и не будет продлен.

В нынешнем сезоне Лингард получил недостаточно игрового времени в «Манчестер Юнайтед». Зимой он был близок к переходу в «Ньюкасл».

Суммарно в нынешнем сезоне Лингард провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В них 29-летний хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.