Милан и Ювентус борются за хавбека Манчестер Юнайтед

Два гранда Серии А, «Милан» и «Ювентус», проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Его контракт истекает летом и не будет продлен.
В нынешнем сезоне Лингард получил недостаточно игрового времени в «Манчестер Юнайтед». Зимой он был близок к переходу в «Ньюкасл».
Суммарно в нынешнем сезоне Лингард провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В них 29-летний хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.