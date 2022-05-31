ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке

Победа с «Реалом» в Лиге чемпионов и Ла Лиге позволила 62-летнему итальянцу Карло Анчелотти упрочить свое место в топ-5 тренеров с наибольшим количеством выигранных трофеев в нынешнем веке.

В настоящий момент Анчелотти занимает четвертую строчку, успев обойти легендарного экс-коуча «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Кто еще входит в когорту наиболее титулованных коучей нынешнего века?

5. Алекс ФЕРГЮСОН

Getty Images/Global Images Ukraine. У Алекса Фергюсона в активе 20 титулов в нынешнем веке

4. Карло АНЧЕЛОТТИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Итальянец Карло Анчелотти выиграл уже 23 трофея с различными командами после 2000 года

3. Жозе МОУРИНЬО

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо может похвастаться 25 титулами, крайним из которых стал трофей за победу в премьерном розыгрыше Лиги Конференций с «Ромой»

2. Мирча ЛУЧЕСКУ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирчу Луческу в Европе по-прежнему недооценивают некоторые специалисты, но румынский тренер выиграл 29 различных трофеев в XXI веке, в том числе и Кубок УЕФА с «Шахтером» в 2009-м

1. Хосеп ГВАРДИОЛА