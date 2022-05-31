Другие новости31 мая 2022, 14:55 | Обновлено 31 мая 2022, 15:02
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ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Место среди лучших нашлось и для Мирчи Луческу
31 мая 2022, 14:55 | Обновлено 31 мая 2022, 15:02
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Победа с «Реалом» в Лиге чемпионов и Ла Лиге позволила 62-летнему итальянцу Карло Анчелотти упрочить свое место в топ-5 тренеров с наибольшим количеством выигранных трофеев в нынешнем веке.
В настоящий момент Анчелотти занимает четвертую строчку, успев обойти легендарного экс-коуча «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
Кто еще входит в когорту наиболее титулованных коучей нынешнего века?
5. Алекс ФЕРГЮСОН
4. Карло АНЧЕЛОТТИ
3. Жозе МОУРИНЬО
2. Мирча ЛУЧЕСКУ
1. Хосеп ГВАРДИОЛА
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