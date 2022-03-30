Клуб Серии А организовал сбор гуманитарной помощи Украине

«Удинезе» официально сообщил об организации сбора гуманитарной помощи Украине. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Сбор гуманитарной помощи будет проходить на домашнем стадионе команды и продлится до 2 апреля. После этого груз будет отправлен в Украину.