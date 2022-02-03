Трансфер Шабанова, камбэк Динамо, проблемы Олимпика, Кличко в теробороне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 2 февраля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало защитника в чемпионат Венгрии

Артем Шабанов перебрался в «Фехервар»

1B. Было нелегко. Динамо добыло волевую победу в матче против ФК Чукарички

Вторая победа киевского клуба на сборах в Турции

2. Источник: Олимпик распустил команду

Похоже, в Первой лиге осталось 15 команд

3. ФОТО. Владимир Кличко записался в тероборону Киева

Легендарный боксер готов защищать столицу

4A. Мане решает. Сенегал обыграл Буркина-Фасо и стал финалистом Кубка Африки

Второй полуфинал, в котором сыграют Камерун и Египет, пройдет 3 февраля

4B. У Лунина заберут матчи Кубка Испании? Анчелотти еще не решил

Куртуа может выйти на матч Кубка Испании

5A. Металлист проиграл Колубаре в товарищеском матче

Харьковская команда потерпела поражение с минимальным счетом

5B. Верес разгромил Спартак в спарринге на сборах в Турции

Команда Юрия Вирта убедительно переиграла сербский клуб из Суботицы

6A. ФОТО. Сампдория представила Супрягу

Первое фото форварда в форме «Сампдории»

6B. Травма головы. Бенфика сообщила о проблемах Яремчука

Форвард пропустит ближайший матч чемпионата

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в Барселону

Габонский нападающий подписал долгосрочный контракт, но может уйти раньше

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Марлос перешел в Атлетико Паранаэнсе

Экс-игрок «Шахтера» нашел себе новый клуб

8A. Олимпиада без Билосюк? Украинская биатлонистка заболела коронавирусом

Первый случай инфицирования среди атлетов в украинской команде

8B. Стало известно, кто заменит Билосюк в олимпийской сборной

Анастасия Меркушина уже пакует чемоданы в Пекин

9A. 10 талантов из Бундеслиги, за которыми стоит следить в 2022 году

Блогер Sport.ua – о молодых игроках Бундеслиги, которые скоро громко заявят о себе

9B. 7 звезд футбола, у которых во владении есть собственный клуб

От игрока до босса – один шаг

10. Украина на Олимпиадах. 1994–2002 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах