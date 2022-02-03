Трансфер Шабанова, камбэк Динамо, проблемы Олимпика, Кличко в теробороне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 2 февраля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало защитника в чемпионат Венгрии
Артем Шабанов перебрался в «Фехервар»
1B. Было нелегко. Динамо добыло волевую победу в матче против ФК Чукарички
Вторая победа киевского клуба на сборах в Турции
2. Источник: Олимпик распустил команду
Похоже, в Первой лиге осталось 15 команд
3. ФОТО. Владимир Кличко записался в тероборону Киева
Легендарный боксер готов защищать столицу
4A. Мане решает. Сенегал обыграл Буркина-Фасо и стал финалистом Кубка Африки
Второй полуфинал, в котором сыграют Камерун и Египет, пройдет 3 февраля
4B. У Лунина заберут матчи Кубка Испании? Анчелотти еще не решил
Куртуа может выйти на матч Кубка Испании
5A. Металлист проиграл Колубаре в товарищеском матче
Харьковская команда потерпела поражение с минимальным счетом
5B. Верес разгромил Спартак в спарринге на сборах в Турции
Команда Юрия Вирта убедительно переиграла сербский клуб из Суботицы
6A. ФОТО. Сампдория представила Супрягу
Первое фото форварда в форме «Сампдории»
6B. Травма головы. Бенфика сообщила о проблемах Яремчука
Форвард пропустит ближайший матч чемпионата
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в Барселону
Габонский нападающий подписал долгосрочный контракт, но может уйти раньше
7B. ОФИЦИАЛЬНО. Марлос перешел в Атлетико Паранаэнсе
Экс-игрок «Шахтера» нашел себе новый клуб
8A. Олимпиада без Билосюк? Украинская биатлонистка заболела коронавирусом
Первый случай инфицирования среди атлетов в украинской команде
8B. Стало известно, кто заменит Билосюк в олимпийской сборной
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9A. 10 талантов из Бундеслиги, за которыми стоит следить в 2022 году
Блогер Sport.ua – о молодых игроках Бундеслиги, которые скоро громко заявят о себе
9B. 7 звезд футбола, у которых во владении есть собственный клуб
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10. Украина на Олимпиадах. 1994–2002 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах
Источник — Sport.ua
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